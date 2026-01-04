Secciones
Inter recibe a Bologna en San Siro con Lautaro Martínez como bandera

Desde las 16.45, el Neroazzurro y el Rossoblù se miden por la fecha 18 de la Serie A en un duelo clave.

EL encuentro es televisado a través de ESPN EL encuentro es televisado a través de ESPN
Hace 1 Hs

Inter y Bologna se enfrentan este sábado en el estadio Giuseppe Meazza por la fecha 18 de la Serie A de Italia, en un cruce que promete intensidad y puntos pesados en la pelea por los primeros puestos. El encuentro cuenta con transmisión en vivo por ESPN.

El equipo dirigido por Cristian Chivu llega en alza tras encadenar cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluida la más reciente ante Atalanta. Con ese envión, Inter apuesta a sostener su buen momento apoyado en una base sólida y en el liderazgo ofensivo de Lautaro Martínez, quien compartirá ataque con Marcus Thuram

El delantero argentino es la figura y capitán del equipo milanés El delantero argentino es la figura y capitán del equipo milanés

Bologna, en tanto, busca dar el golpe como visitante luego de una serie de resultados irregulares, aunque con antecedentes recientes favorables frente al Neroazzurro. El equipo de Vincenzo Italiano tendrá como referencia ofensiva a Santiago Castro, mientras que Benjamín Domínguez aguardará su oportunidad desde el banco.

En cuanto a las formaciones, Inter saldrá con Yann Sommer; Yann Bisseck, Manuel Akanji y Alessandro Bastoni; Federico Dimarco y Luis Henrique por las bandas; Barella, Çalhanoglu y Piotr Zielinski en el medio; Lautaro Martínez y Marcus Thuram en ataque.

Bologna, por su parte, alineará a Federico Ravaglia; Emil Holm, Torbjørn Heggem, Jhon Lucumí y Charalampos Lykogiannis; Nikola Moro y Lewis Ferguson; Nicolò Cambiaghi, Jens Odgaard y Jonathan Rowe; Santiago Castro.

