Agenda deportiva del domingo: Manchester City-Chelsea, Real Madrid-Betis y el clásico de París
ESCOLTA. Real Madrid necesita una victoria para no perderle pisada a Barcelona. ESCOLTA. Real Madrid necesita una victoria para no perderle pisada a Barcelona. FOTO TOMADA DE X.COM/REALMADRID
Hace 1 Hs

Agenda de TV del domingo 4 de enero

Premier League

12: Newcastle United-Crystal Palace (Disney+)

12: Tottenham Hotspur-Sunderland (Disney+)

12: Everton-Brentford (Disney+)

12: Fulham-Liverpool (Disney+)

14.30: Manchester City-Chelsea (ESPN)

La Liga

10: Sevilla-Levante (ESPN 2)

12.15: Real Madrid-Real Betis (ESPN)

14.30: Alavés-Real Oviedo (ESPN 3)

17: Real Sociedad-Atlético de Madrid (DSports)

Serie A

11: Fiorentina-Cremonese (Disney+)

14: Hellas Verona-Torino (Disney+)

16.45: Inter-Bologna (ESPN)

Ligue 1

11: Marseille-Nantes (ESPN 3)

13.15: Lorient-Metz (ESPN)

13.15: Le Havre-Angers (Disney +)

13.15: Brest-Auxerre (Disney +)

17: Paris Saint-Germain-Paris FC (ESPN 2)

Premiership de Inglaterra

11.50: Leicester Tigers-Saracens (Disney +)

Liga ACB

13: Baskonia-Andorra (Fox Sports 2)

Kings World Cup Nations

14: India-Indonesia (ESPN 4)

15: Polonia-Argelia (ESPN)

16: Alemania-Argentina (ESPN)

17: Qatar-Perú (Disney +)

18: Marruecos-Colombia (Disney +)

United Cup

22.30: Estados Unidos-España (TyC Sports)

