Agenda deportiva del domingo: Manchester City-Chelsea, Real Madrid-Betis y el clásico de París

Agenda de TV del domingo 4 de enero
Premier League
12: Newcastle United-Crystal Palace (Disney+)
12: Tottenham Hotspur-Sunderland (Disney+)
12: Everton-Brentford (Disney+)
12: Fulham-Liverpool (Disney+)
14.30: Manchester City-Chelsea (ESPN)
La Liga
10: Sevilla-Levante (ESPN 2)
12.15: Real Madrid-Real Betis (ESPN)
14.30: Alavés-Real Oviedo (ESPN 3)
17: Real Sociedad-Atlético de Madrid (DSports)
Serie A
11: Fiorentina-Cremonese (Disney+)
14: Hellas Verona-Torino (Disney+)
16.45: Inter-Bologna (ESPN)
Ligue 1
11: Marseille-Nantes (ESPN 3)
13.15: Lorient-Metz (ESPN)
13.15: Le Havre-Angers (Disney +)
13.15: Brest-Auxerre (Disney +)
17: Paris Saint-Germain-Paris FC (ESPN 2)
Premiership de Inglaterra
11.50: Leicester Tigers-Saracens (Disney +)
Liga ACB
13: Baskonia-Andorra (Fox Sports 2)
Kings World Cup Nations
14: India-Indonesia (ESPN 4)
15: Polonia-Argelia (ESPN)
16: Alemania-Argentina (ESPN)
17: Qatar-Perú (Disney +)
18: Marruecos-Colombia (Disney +)
United Cup
22.30: Estados Unidos-España (TyC Sports)