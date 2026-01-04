Así anunció Trump que EEUU “va a dirigir Venezuela” hasta lograr “una transición segura”

Sentado en una sala de su club privado, en tiempo real, y como “un show televisivo”. Así vivió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el operativo militar que posibilitó la captura y traslado de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la esposa de este, Cilia Flores.
En una jornada de altísima exposición, el republicano brindó detalles de la misión concretada por las tropas de élite Delta Force. Y aprovechó para enviar una advertencia al mandatario colombiano Gustavo Petro: “tiene que cuidar su trasero”, lanzó Trump.
El presidente de EEUU reveló que estuvo pendiente del minuto a minuto del procedimiento, que estaba planificado hace varios días, pero no se había llevado a cabo por cuestiones climáticas.
“Vi la operación en tiempo real desde Mar-a-Lago. La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos”, contó Trump en una entrevista con Fox News.
Una vez seguro del resultado obtenido por las tropas estadounidenses, el republicano confirmó en las redes sociales que, tras un “ataque a gran escala”, Maduro y su esposa estaban camino al país norteamericano.
Más tarde, incluso, difundió la primera foto del líder chavista luego del arresto: con los ojos tapados y una botella de agua en la mano, Maduro viajaba a bordo del buque “USS Iwo Jima”.
Trump también dio una nota al diario The New York Times minutos después del anuncio oficial. “Fue una operación brillante”, recalcó.
La rueda de prensa tuvo lugar en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, a las 11 (hora de los EEUU). Ante los micrófonos, el republicano profundizó respecto a la operación militar, y aseguró que tanto Maduro como Flores “tendrán que enfrentar a la Justicia de Estados Unidos”.
Trump indicó que no hubo bajas estadounidenses (aludió sin embargo a algunos heridos), y avisó que EEUU tendrá una “fuerte participación en la industria petrolera venezolana”, una de las más importantes del planeta. Además, dijo que en los últimos días Maduro intentó negociar, pero que la respuesta fue “no”. Y comparó la captura del líder chavista con el asesinato de Qasem Soleimani, jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán.
Trump advirtió que Estados Unidos estaba preparado para lanzar una “segunda ola” de ataques en Venezuela. SI bien aclaró que esto no sería necesario, señaló que no dudará en recurrir a sus tropas si la situación lo exige a futuro. “Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, afirmó Trump en varias ocasiones. No dio plazos ni nombres para esta etapa, aunque insistió que no quiere que el chavismo continúe al frente en lugar de Maduro. “No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bien del pueblo venezolano (después de) décadas de eso. No vamos a permitir que eso suceda”, señaló.
Trump recalcó el poderío de las tropas de su país. “Ninguna nación en el mundo podría haber logrado lo que Estados Unidos logró; francamente, en tan poco tiempo, todas las capacidades militares venezolanas quedaron inutilizadas cuando los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas, trabajando con nosotros, las fuerzas del orden, capturaron con éxito a Maduro en plena noche. Estaba oscuro, las luces de Caracas se apagaron en gran medida debido a nuestra operación”, afirmó a la prensa.
Ante una pregunta, el mandatario explicó las razones sobre por qué da relevancia a la situación de otros países de América Latina, pese a la política de “Estados Unidos primero” que promueve desde la Casa Blanca. “Queremos estar rodeados por buenos vecinos, por estabilidad, por energía”, indicó. Hubo incluso un mensaje directo para el colombiano Petro, quien criticó el accionar de EEUU en Venezuela. “Él tiene fabricas de cocaína que se envía a Estados Unidos. Yo diría que también se cuide el trasero”, dijo Trump a un periodista.