Así anunció Trump que EEUU “va a dirigir Venezuela” hasta lograr “una transición segura”

Trump advirtió que Estados Unidos estaba preparado para lanzar una “segunda ola” de ataques en Venezuela. SI bien aclaró que esto no sería necesario, señaló que no dudará en recurrir a sus tropas si la situación lo exige a futuro. “Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, afirmó Trump en varias ocasiones. No dio plazos ni nombres para esta etapa, aunque insistió que no quiere que el chavismo continúe al frente en lugar de Maduro. “No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bien del pueblo venezolano (después de) décadas de eso. No vamos a permitir que eso suceda”, señaló.