El silencio y la palabra

¿Y para qué silencio en un mundo que pondera el ruido, que vive del palabrerío inútil, que no escucha al otro, que opta por la inmediatez y la fugacidad antes que por la bella lentitud y lo profundo del pensar? ¿Qué hacer con ese anonimato -también una forma de ruido- que engendra el predominio de tecnologías de corazón helado como la AI, de propagandas e ideologías autoritarias? ¿Y para qué entonces apelar al silencio? Para no morir, y así, tal vez, lograr encontrarnos con lo mejor de nosotros mismos en la soledad del alma.