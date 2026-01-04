Ofélia, la novia intermitente

Ni siquiera aquí Pessoa renunciaría a la multitud que lo habitaba. Firma muchas de esas cartas como Álvaro de Campos, ingeniero naval, algo que Ofélia odiaba; sabía que su amante les daba entidad de personas reales a todos esos escritores inventados, por lo cual debía concluir que no salía con uno sino con dos extraños individuos. En las primeras, Pessoa emplea un lenguaje sobreprotector (“mi pequeño Bebé”, “boquita dulce”, “mi Bebé pequeño y travieso”), lleno de diminutivos (“mi Nininha”, “Ofelinha”), incluso cursi, algo que consideraba inherente a las pasiones: “Las cartas de amor, si hay amor, tienen que ser ridículas”, escribía él escudándose en su heterónimo, a quien llamaba “mi querido amigo”. En la segunda etapa su ánimo se oscurece y muestra la pesadumbre de alguien acorralado ya por el tiempo y con la conciencia errónea de haber fracasado en sus ambiciones literarias: allí encontramos al mismo Álvaro de Campos que escribió Tabaquería: “Viví, estudié, amé y hasta tuve fe/ Hoy no hay mendigo al que no envidie sólo por ser él y no yo”. Aun así, se permitía una cuota de humor ácido, salpicado de ironía: desde la taberna de Abel Pereira da Fonseca, allí donde solía pasar muchas horas, le envía a Ofélia una foto en la que se lo ve bebiendo una copa de vino. “En flagrante delitro”, dice la dedicatoria que lleva su nombre.