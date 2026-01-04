14 libros para el verano

Novela ganadora del Premio Herralde
por momentos desopilante y absurda con preguntas trascendentales
NOVELA
CLARA Y CONFUSA
CYNTHIA RIMSKY
(Anagrama - Barcelona)
“Clara y confusa”, de Cynthia Rimsky, conjuga situaciones y temáticas a priori muy disímiles -el mundo de la plomería, los gremios, las artes plásticas, una historia de amor, la idiosincrasia de los pueblos rurales- que, como en un universo dislocado, finalmente encuentran su forma gravitacional y se ordenan. La historia se extiende a lo largo de cinco años, cinco meses y cinco días. Es narrada por Salvador, plomero, y protagonizada por Clara, artista plástica. En ese gran delirio organizado, por momentos absurdo y desopilante como la realidad misma, en una presunta deriva constante, nada parece resolverse, todo se dilata, vive en la incertidumbre: las filtraciones en las paredes, el amor, una fiesta pueblerina, lo que fuere. Con un humor y una ironía finísimos, constantes, ajustados, donde la gente oye llorar las paredes, los perros aúllan, las multitudes no se entienden a sí mismas, donde se busca la claridad, pero lo que se encuentra es más confusión, y donde se plantean, además, los choques entre elite y cultura popular, el concepto de tradición, la necesidad de definiciones en el arte, la incapacidad de volverlo palabra, el enfrentamiento de miradas. Incluso, la novela se toma el atrevimiento de hablarle al lector, lo desafía.
© LA GACETA
HERNÁN CARBONEL
La historia de Catalina de Erauso
audacia y desafío en busca de un destino y la libertad
NOVELA
LA CRUZADA
FLORENCIA CANALE
(Planeta - Buenos Aires)
Catalina huye de un convento a los 15 años, enfrentándose con un mundo desconocido. Para resguardo de su seguridad y de su cuerpo, porque es mujer, decide la transformación de su identidad. Se viste y enmascara como hombre, en un universo patriarcal, para acceder a la libertad que ellos poseen y no padecer hostigamientos, sobre todo, de índole religioso.
La vida le depara recorridos inesperados. Cruza el océano hacia América, y paradójicamente llega a lugares donde la colonización quita la libertad que ella está buscando.
La historia circula a través del trabajo de archivo de la autora. Un texto de investigación mediante un lenguaje llano, fronterizo con lo épico, en contacto con la muerte y la corrupción.
Los lectores que gustan establecer relaciones entre historia y ficción podrán acceder al conocimiento de costumbres y manipulaciones del poder mediante la vida de Catalina, conocida como “la monja Alférez”.
© LA GACETA
LILIANA MASSARA
Las pantallas y la adicción de nuestros chicos
análisis de los efectos de la tecnología en la psiquis infantil
INVESTIGACIÓN
LA GENERACIÓN ANSIOSA
JONATHAN HAIDT
(Paidós - Buenos Aires)
Las redes sociales diseminan contenido adictivo reconfigurando la infancia y la adolescencia a una escala casi inimaginable. Esta es la tesis principal derivada de las investigaciones de Jonathan Haidt, psicólogo social que ha dedicado los últimos años a evaluar el impacto de la tecnología en la salud y la sociabilidad de los jóvenes. Sobre todo en quienes entraron en la pubertad a partir de 2009, año en el que se expande el uso del smartphone y la hiperviralización de las redes. En ese año se introducen las notificaciones emergentes, junto con los botones “Me gusta” y “Compartir”, transformando la dinámica social en la web. Un año después comienzan a añadirse cámaras en los celulares y en 2012 Facebook adquiere Instagram, difuminando las fronteras entre la vida íntima y lo público.
“Dedicar una gran parte de su conciencia a gestionar lo que acabó siendo su marca online fue necesario para conseguir la aceptación de sus pares, que es el oxígeno de la adolescencia, y evitar la humillación online, su pesadilla. Los miembros de la generación Z son sujetos de prueba de una nueva y radical manera de crecer” reflexiona Haidt.
© LA GACETA
DANIEL DESSEIN
La vida según “el hombre más feliz del mundo”
un extraordinario viaje en busca de la espiritualidad
AUTOBOGRAFÍA
MEMORIAS DE UN MONJE BUDISTA
MATTHIEU RICARD
(Arpa - Barcelona)
Si ya existe una sentencia famosa acerca de que Matthieu Ricard es el “hombre más feliz del mundo” (en relación a sus insignificantes niveles de cortisol, la hormona del estrés, mientras medita), su obra más reciente -“Memorias de un monje budista”- es también el libro más feliz del mundo. Su lectura irradia una verdadera expansión de luz y poesía: más allá de los mensajes y moralejas que arroja casi sin querer, esta obra es una suerte de manual de la alegría.
Originalmente doctorado en biología molecular en el Instituto Pasteur, es hijo del ilustre filósofo Jean-François Revel. Verdadero polígrafo, Ricard ofrece un sinnúmero de generosas e impecables conferencias y actividades vinculadas tanto a la ciencia como a la mística oriental. Convertido en uno de los traductores del Dalai Lama, es, quizás, el primer europeo que abrazó la devoción tibetana.
Estas memorias constituyen “un extraordinario viaje en busca de la espiritualidad de la India al Tíbet, de Bután a Nepal”.
© LA GACETA
FERNANDO SÁNCHEZ SORONDO
Cómo llegó Hitler al poder
antecedentes del día en que cambió la Historia
HISTORIA
SÍNDROME 1933
SIEGMUND GINZBERG
(Gatopardo - Barcelona)
La Historia no se repite, pero a veces rima. La frase atribuida a Mark Twain resuena durante la lectura de “Síndrome 1933”, libro que se sumerge en el período de descomposición de la república de Weimar y el acceso al poder de Adolf Hitler. El autor repasa el pasado pero nos interpela en el presente, mostrándonos cómo se combinan discursos de odio, ataques a la prensa, ineficiencias e irresponsabilidades de la política tradicional, una polarización creciente y la subestimación del peligro autoritario para abrir el camino al auge del nazismo.
El libro descompone las piezas que conforman un cuadro insospechado para muchos en los meses previos a la victoria electoral de Hitler que hace girar la Historia. Por un lado muestra que buena parte de la política, el empresariado y la ciudadanía consideraba altamente improbable la consolidación del proyecto nazi. Por otro, la forma en que el terreno se fertilizaba para que en efecto ese proyecto triunfara. “Desde el principio los nazis demostraron ser unos campeones del insulto, de la hipérbole polémica, de las groserías lanzadas contra los opositores, los judíos y cualquiera ajeno al ‘pueblo’ con el que se identificaban”, dice Ginzberg.
© LA GACETA
JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ
La memoria del olvido según el Nobel francés
historia sobre la realidad inalcanzable y las apariencias encubridoras
NOVELA
MEMORY LANE
PATRICK MODIANO
(Anagrama - Barcelona)
En “Memory Lane”, Modiano recurre a una forma de la memoria, elusiva, elíptica, que roza los bordes del olvido. El autor consigue que los lectores sintamos que el narrador está entre la desmemoria y el recuerdo. Un empleado de una editorial musical es el narrador del libro y llevado por otro empleado -Georges Bellume- asiste a las reuniones de un grupo de amigos. Se trata nuevamente de un viaje al pasado, ya que el narrador tenía unos veinte años cuando se reunía con el grupo.
En las reuniones del grupo, el rojizo Doug cantaba una canción: “Melody Lane”. Así, como si fuera esa música que regresa desde el pretérito, la novela nos lleva a un tiempo que no volverá. El centro del libro está al final: el narrador habla con nostalgia de las reuniones perdidas.
En “Memory Lane”, los personajes anhelan algo que no son y deliberan y se engañan a sí mismos. Quieren ser algo y no lo consiguen. Modiano ha escrito una novela sobre la realidad inalcanzable y las apariencias encubridoras.
© LA GACETA
FABIÁN SOBERÓN
La lección de literatura de Han Kang
la ganadora del Nobel hace de la belleza una vía hacia la profundidad
NOVELA
LA CLASE DE GRIEGO
HAN KANG
(Penguin Random House - Buenos Aires)
Por favor, lean “La clase de griego”. Vale la pena empezar el año reconciliándose con la buena literatura. Con aquello que, escrito de una sola vez, dice eso. Todo eso. Y todo lo demás, también.
Para lograr tal virtuosismo, su autora, la inspirada e incansable Han Kang (es narradora, ensayista y poeta) tal vez corra con una ventaja original: es oriunda de Corea del Sur y, aunque su lengua, el hangeul -o hangul-, es fonética (la componen consonantes y vocales), no le son ajenos otros sistemas de escritura, como los ideográficos. Por caso, en chino, Mayl Lin es un nombre femenino de dos signos. Esos pictogramas no representan sonidos, sino que son ideas, con un significado completo en cada caso. Mayl Ling, entonces, se lee así y, en simultáneo, significa “jade precioso”.
El idioma es, precisamente, uno de los pilares de “La clase de griego”. Pero, a propósito del laberinto que ilustra la portada del libro, es sólo uno de los pasillos con el que se recorre las historias de la obra. El “hilo de Ariadna” con el que la ganadora del Nobel de Literatura 2024 va conduciendo los muchos significados que van solapándose, uno sobre otro, a lo largo de sus escasas 176 páginas.
© LA GACETA
ÁLVARO JOSÉ AURANE
Pasiones, ocultamientos y mentiras
una narración personal de una historia familiar
NOVELA
MENTIRA Y SORTILEGIO
ELSA MORANTE
(Lumen - Buenos Aires)
El título original de la novela, “Menzogna e sortilegio” (Premio Viareggio) hace hincapié en dos términos que se complementan. Por un lado, menzogna alude a la falsedad y al ocultamiento intencional de la verdad -vivido por Elsa Morante y trasladado a la ficción narrativa-; por el otro, al sortilegio, la adivinación supersticiosa, y la idea de la víctima de encantamiento.
La voz narradora, Elisa, irá develando estos ocultamientos que son parte de la historia familiar. En efecto dice: “La mentira, ese mal venenoso, serpentea por las ramas de mi familia, tanto paterna como materna… en el fondo no dejan de considerar la mentira como un sucedáneo de la realidad”.
Señala Julia Kristeva, en su libro “Historias de amor” que hay varias fuentes en los discursos amorosos de Occidente: delirio, relaciones de fuerza, sadomasoquismo, amor narcisista, centrado en sí mismo, atraído a Otro ideal y que se conjugan con el amor de la corriente bíblica, el amor heterosexual basado en la ética de la familia. Toda esta panoplia amorosa está presente en “Mentira y sortilegio”.
© LA GACETA
ELENA V. ACEVEDO
Mirada aguda sobre los cambios en nuestro mundo
de la guerra de Ucrania al tecnopopulismo
COMPILACIÓN
MUNDO LOCO
SLAVOJ ŽIŽEK
(Godot - Buenos Aires)
Slavoj Žižek es un pensador verdaderamente raro. Marxista clásico (casi no quedan) y lacaniano (los hay cada vez más), escribe mucho y en profundidad sobre temas de economía política, filosofía, psicoanálisis, política exterior o el cine de Hollywood, uno de sus grandes fetiches, con la misma convicción y una gran convocatoria entre los lectores.
Y este trabajo compila algunas notas que escribió en diferentes medios en el último año, en el que la guerra de Ucrania fue el tema central. Pero no sólo eso: Žižek analiza y se interroga sobre el estado actual del mundo y define esta etapa como la del “tecnopopulismo”, una suerte de neutralidad apolítica, donde derecha e izquierda han perdido su especificidad, que nos pone frente a un escenario donde la resistencia al poder estatal sólo parece posible a partir de levantamientos fogoneados por la ultraderecha populista, como el ataque al Capitolio o al Planalto.
Reafirma, en cada una de sus intervenciones, su posición antiimperialista, tanto frente a Israel como a Rusia, desarmando, en un caso, el argumento del antisemitismo y convocando a las fuerzas progresistas a evitar una nueva guerra mundial.
© LA GACETA
MARÍA EUGENIA VILLALONGA
La “compañera” que irrita a Milei
vida y perspectivas de una vice cuestionada
BIOGRAFÍA
LA GENERALA
EMILIA DELFINO
(Planeta - Buenos Aires)
¿Quién es Victoria Villarruel? ¿De dónde viene? ¿Adónde va? La vicepresidenta es una de las figuras más conocidas de la política argentina. Sin embargo, no muchos pueden responder, con profundidad y claridad estas preguntas que Emilia Delfino aborda en “La generala”.
Apoyada en más de 60 entrevistas con miembros de su entorno político y afectivo, junto con una exhaustiva indagación en su actuación pública, la autora nos ofrece la reconstrucción de distintos tramos de la vida de la biografiada que nos permiten entender mejor sus movimientos políticos y sus posibles objetivos.
Delfino también rastrea a fondo lo que separa a la vice del Presidente. En primer lugar, un sustrato ideológico que pone una distancia natural entre una nacionalista católica con un anarcocapitalista. Pero todo indica que es una semejanza, más que diferencias, lo que más los enfrenta. Un temperamento que en ambos casos se nutre del conflicto.
© LA GACETA
DANIEL DESSEIN
El amor después del amor
los vínculos en la era de Tinder y Happn
ENSAYO
EL FIN DEL AMOR
TAMARA TENENBAUM
(Ariel - Buenos Aires)
Fresca y profundamente reflexiva, en “El fin del amor. Querer y coger”, la filósofa Tamara Tenenbaum se anima a pensar las formas que adoptan el deseo, los vínculos y el amor en una época que descartó todas las fórmulas.
La vida dentro de la comunidad ortodoxa va a funcionar como el contrapunto perfecto para los temas que explora. Así es que las peripecias que atravesó en sus primeros contactos con la sociedad fuera de ese círculo cerrado exponen, mejor que cualquier argumentación, el modo en que la idea del amor y la del capitalismo están ligadas históricamente. A lo largo del libro el asombro de la adolescencia va a crecer hasta encarnar en un pensamiento siempre en acción.
En ese ir y venir de las vivencias a la reflexión, Tenenbaum logra que las ideas sobre el poliamor, la soltería, el matrimonio o la violencia de género, entre otras, se desplieguen en direcciones diversas como si fueran parte de una conversación.
© LA GACETA
VERÓNICA BOIX
Un lenguaje hecho de miradas
vidas singulares, entre lo real y lo ficcional
REEDICIÓN
EL NERVIO ÓPTICO
MARÍA GAINZA
(Anagrama - Barcelona)
“El nervio óptico” abre sus páginas en un museo con la pintura del “ciervo” de Dreux”, a partir del cual una voz explica las variables de la percepción: “uno escribe algo para contar otra cosa”. Leerlo, me despertó una inusitada emoción por la pintura; atrapante narración de imágenes con una mirada erudita sobre el universo del arte y de la pintura.
Un libro de cruces, sorprendente, difícil de catalogar, donde ingresa lo autobiográfico, entretejiendo lo familiar, lo interior, al modo de un diario íntimo; geografías por donde surgen formas fronterizas de la reseña o la crónica, además, la biografía de pintores, resultante de la contemplación de los cuadros en los que la narradora dice sobre ellos, parece revivirlos.
Páginas para viajar por El Greco, por Toulose-Lautrec que se fascina por el japonés Fujita, embelesado por Cézanne. Construye así una serie que se recorre en once capítulos o relatos independientes devenidos obras pictóricas, con ancla en lo autobiográfico cuando evoca Buenos Aires, o cuando aparece la enfermedad, el desamparo ante sus emociones, pero haciendo foco en la sublimación del arte.
© LA GACETA
LILIANA MASSARA
Una impostura maravillosa
extraordinaria historia narrada por una de las grandes plumas europeas de hoy
NOVELA
THEODOROS
MIRCEA CARTARESCU
(Impendiemnta - Madrid)
Cartarescu encontró, hace décadas, la punta de un hilo que llevaba a una historia fantástica: Ion Ghica -político e intelectual rumano- le escribe en sus Cartas a Vasile Alecsandri sobre la íntima convicción que siente de que Tewodros II, negus negusti de Abisinia durante mediados del siglo XIX, era en verdad su amigo Tudor, un valaco hijo de un sirviente del padre de Ghica, con el que compartió parte de su infancia. Un joven Tudor abandona un día su patria, en busca de fortuna, y poco más se sabe de él. Cómo este muchacho nacido en el Principado de Valaquia acaba sus días como emperador etíope era un enigma que requería del talento de Cartarescu para ser descifrado, forjándose un relato fabuloso que atraviesa regiones y eras, acomodándose todas las piezas alrededor de un eje que es la vida y los anhelos del protagonista, un hombre que desconoce los límites y acaba como muchos temerarios, cayendo por volar demasiado cerca del sol.
En ningún momento la novela se torna cansina; al contrario, la lectura de sus más de 600 páginas confirma que Cartarescu es uno de los grandes nombres de la literatura europea actual.
© LA GACETA
MARTÍN MAZZUCCO CÁNEPA
Estrategia bélica sin derramar sangre
libro que admite múltiples lecturas
CLÁSICO
EL ARTE DE LA GUERRA
SUN TZU
(Gradifco - Buenos Aires)
La nueva edición de un clásico siempre despierta interés, o al menos curiosidad. ¿Qué lo hizo tan famoso? ¿Qué hay en él que no envejeció? ¡Cuántas anécdotas y leyendas lo rodean! ¡Cuántas lecturas diferentes y hasta contrapuestas genera, como si se tratara de un libro sagrado!
Eso es lo que de alguna manera sucede con “El arte de la guerra”, texto atribuido a un hipotético Sun Tzu, general y filósofo de la antigua China. Se trata de un libro complejo pero de lectura sencilla; pensamiento y acción podrían ser su síntesis para nuestra lectura occidental. Pero hay un flujo imparable que no se detiene en el pensamiento.
Este libro de indudable estrategia ha despertado y despierta numerosas elucidaciones, visto desde la economía, la política y la literatura misma, pasando por la administración de empresas. Son trece capítulos con una veintena de textos breves cada uno; destreza inagotable en un libro que, bien leído, no habla de la guerra como hoy tristemente la concebimos. La guerra de la que habla Sun Tzu tal vez busca como objetivo derrotar al enemigo sin derramar una sola gota de sangre.
© LA GACETA
ROGELIO RAMOS SIGNES