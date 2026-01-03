La lengua es un organismo vivo que pertenece a cada uno de los hablantes

En la tercera, tanto los inmigrantes como los extranjerismos han adquirido su documento de identidad. En el caso de las palabras, los sustantivos se asimilan a las normas de nuestra lengua. Es el caso de loguear/loguearse, por ejemplo, palabra de base inglesa que significa acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un sistema, término usado una infinidad de veces durante la última sesión de Diputados.