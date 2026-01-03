Secciones
Suscribite
Ingresar
Opinión
›› PANORAMA TUCUMANO
La Independencia, el peronismo, el cierre de ingenios, el golpe: ¿qué aprendimos de los "aniversarios redondos"?
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Guillermo Monti
Hace 1 Hs
Seguir en
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Hugo Chávez
WhatsApp
Nicolás Maduro
Estados Unidos
Recuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Liderazgo: cuando achicarse es una forma de crecer
Donald Trump, la persona de 2025
Planes de ahorro: hay que saber pedir
Recuerdos fotográficos: el final de los Bocade, triturados por la guillotina
Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)
Lo más popular
Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela
"La libertad avanza": Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro
Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales
Imputan a un hombre por desviar fondos de una fundación
A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano
Estados Unidos adelantó que Maduro y su esposa serán juzgados en Nueva York
Más Noticias
La historia de Nicolás Maduro, el "hijo de Hugo Chávez", y una captura con tintes cinematográficos
Estados Unidos adelantó que Maduro y su esposa serán juzgados en Nueva York
Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño
A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano
Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela
Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales
"La libertad avanza": Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro
La Independencia, el peronismo, el cierre de ingenios, el golpe: ¿qué aprendimos de los “aniversarios redondos”?
Comentarios
Navegá sin límites por $50 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Últimas noticias
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más