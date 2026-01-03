Dos incendios alteraron la noche de Año Nuevo en la Capital

Durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero se registraron dos incendios en distintos puntos de San Miguel de Tucumán. Uno sucedió en una fábrica y otro en una vivienda. Ambos siniestros requirieron de la intervención de bomberos y de los servicios de emergencia. No se reportaron víctimas de gravedad, pero sí se atendió a dos personas por haber inhalado humo.