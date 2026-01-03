Dos incendios alteraron la noche de Año Nuevo en la Capital

Durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero se registraron dos incendios en distintos puntos de San Miguel de Tucumán. Uno sucedió en una fábrica y otro en una vivienda. Ambos siniestros requirieron de la intervención de bomberos y de los servicios de emergencia. No se reportaron víctimas de gravedad, pero sí se atendió a dos personas por haber inhalado humo.
El primer foco se desató en la noche del 31, en un establecimiento que se dedica a la elaboración de cucuruchos, ubicado en la calle Rondeau al 1.600. Las llamas provocaron pérdidas materiales significativas, aunque no hubo personas heridas.
Según informaron desde el Sistema de Emergencias 911, el fuego se inició alrededor de las 22 y logró ser controlado cerca de las 23.45.
Al momento del hecho, el propietario del comercio, Facundo Cuezzo, se encontraba en la vivienda vecina a la fábrica junto a su familia. “Nosotros estábamos en la casa cuando empezamos a ver que desde la parte trasera de la fábrica comenzaban a salir las llamas”, relató Andrea Cuezzo, hermana del dueño y testigo de la situación.
Llamaron a las autoridades y varios vecinos se presentaron de inmediato para ayudar, utilizando baldes con agua, extintores particulares e incluso matafuegos de automóviles.
En el lugar trabajaron efectivos de la Dirección de Bomberos y personal policial de la Comisaría 3ª. No obstante, según relataron los damnificados, “los bomberos llegaron tiempo después y, cuando desplegaron todo el equipo, parecía que no tenían agua”.
Las primeras pericias dan cuenta de que un artefacto de pirotecnia podría haber originado el incendio, aunque la familia aseguró desconocer con precisión qué lo provocó. Las llamas afectaron gravemente una parte del techo y ocasionaron la pérdida total de la mercadería almacenada. Además, se dio intervención a Defensa Civil y a Catastro, que deberán evaluar el estado estructural del edificio y calcular los daños ocasionados.
El segundo episodio se registró durante la madrugada del 1 en una vivienda ubicada en Colombia al 1.700, generando momentos de tensión entre los ocupantes del domicilio.
El hecho se desencadenó alrededor de las 00.40. El foco fue controlado sin mayores complicaciones y no se registraron daños estructurales en la casa. Según el testimonio de una de las afectadas, cuya identidad prefirió mantener en reserva, el fuego se habría originado por un cortocircuito en el lavadero de la casa, posiblemente en un termotanque.
Una ambulancia del servicio de emergencias 107 del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) tuvo que concurrir al lugar porque dos personas respiraron demasiado humo.
Una mujer fue trasladada a un centro asistencial para su evaluación médica, mientras que otra sufrió un corte en uno de sus brazos. Se informó oficialmente que no se reportaron pérdidas materiales de consideración y que ambos damnificados se encuentran fuera de peligro. En los dos casos, recibieron el alta tras ser atendidos durante algunas horas.