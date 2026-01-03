Imputan a un hombre por desviar fondos de una fundación

El imputado, por su parte, pidió dar su versión de los hechos. “Rechazo todas las acusaciones. Fui contratado como administrativo, no tenía responsabilidades de control ni de pago. Tampoco tenía acceso a las cuentas bancarias. Las personas que me denunciaron son las que se encargaban de pagar y tenían acceso a las cuentas bancarias. A mí solamente me pedían que tuviera contacto con los proveedores que ellos me indicaban. Yo era el encargado de gestionar las facturas, no tenía que controlar si la factura era verdadera o falsa. Pasaba la información por mail y fuera de la fundación no tenía acceso a él, quedaba abierto en la computadora de escritorio”, declaró.