Se ahogó en el Río Dulce tras rescatar a su hermano

Facundo Ezequiel Romero era de Ranchillos y había llegado al camping para pasar el día.

A PIE Y EN KAYAK. Más de 70 personas participaron de la búsqueda. A PIE Y EN KAYAK. Más de 70 personas participaron de la búsqueda.
Hace 4 Hs

El joven tucumano que había desaparecido tras ser arrastrado por las aguas del río Dulce, en un camping en Termas de Río Hondo, fue finalmente hallado sin vida. El cuerpo de Facundo Ezequiel Romero, de 18 años, fue recuperado durante la mañana de ayer del fondo del cauce, a unos 70 metros del lugar donde había sido visto por última vez por testigos.

La noticia fue confirmada a LA GACETA por el jefe de los Bomberos Voluntarios de Santiago del Estero, Alfredo García.

Romero había viajado junto a su familia desde Ranchillos, en el departamento Cruz Alta, a pasar el día en un camping municipal.

Según las primeras averiguaciones de las autoridades, el hecho se habría producido cuando el hermano menor de la víctima se encontraba jugando a la orilla del curso. En un momento fue arrastrado por la corriente, de acuerdo con el reporte policial. Al advertir la situación, Facundo ingresó de inmediato al agua para intentar ayudarlo, logrando rescatarlo y ponerlo a salvo.

Amplio operativo

El medio santiagueño Diario Panorama precisó que, tras sacar al niño, el joven fue arrastrado por la fuerza de la correntada y desapareció de la superficie.

El operativo de rastrillaje y búsqueda fue intensivo y se desarrolló durante varias horas. Alrededor de 70 personas participaron entre bomberos, guardavidas, personal de Protección Civil municipal, prefectos y policías.

Las tareas de rastrillaje incluyeron búsquedas terrestres por la margen norte del río y recorridos superficiales en kayak, a cargo de personal especializado.

Finalmente, el cuerpo fue localizado por el personal del Grupo Especial de Rescate (GER) en la zona cercana al viejo puente carretero de la ciudad.

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

"No estoy de acuerdo": Cristiano Ronaldo habló del título de Argentina en Qatar y apuntó contra Messi

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

