Se ahogó en el Río Dulce tras rescatar a su hermano

El joven tucumano que había desaparecido tras ser arrastrado por las aguas del río Dulce, en un camping en Termas de Río Hondo, fue finalmente hallado sin vida. El cuerpo de Facundo Ezequiel Romero, de 18 años, fue recuperado durante la mañana de ayer del fondo del cauce, a unos 70 metros del lugar donde había sido visto por última vez por testigos.