Maduro: “llegó el momento de conversar”

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista televisiva que concedió al periodista español Ignacio Ramonet, grabada dentro de un automóvil en Caracas. El mandatario volvió a denunciar que Washington busca forzar un cambio de régimen y acceder a las reservas petroleras venezolanas mediante una prolongada campaña de presión militar y diplomática. “Buscan imponerse por la vía de la amenaza y la fuerza”, sostuvo Maduro. No obstante, a renglón seguido resaltó que considera que llegó el momento de “conversar en serio, con datos en la mano”.