Maduro: “llegó el momento de conversar”

CARACAS.– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su gobierno está dispuesto a negociar con Estados Unidos un acuerdo para combatir el narcotráfico, aunque evitó referirse de manera directa al reciente ataque atribuido a la CIA contra instalaciones portuarias en territorio venezolano.
Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista televisiva que concedió al periodista español Ignacio Ramonet, grabada dentro de un automóvil en Caracas. El mandatario volvió a denunciar que Washington busca forzar un cambio de régimen y acceder a las reservas petroleras venezolanas mediante una prolongada campaña de presión militar y diplomática. “Buscan imponerse por la vía de la amenaza y la fuerza”, sostuvo Maduro. No obstante, a renglón seguido resaltó que considera que llegó el momento de “conversar en serio, con datos en la mano”.
En ese sentido, aseguró que Caracas está dispuesta a discutir un entendimiento bilateral contra el narcotráfico y también a habilitar inversiones petroleras estadounidenses. “Si quieren petróleo, Venezuela está lista, como con Chevron, cuando quieran y donde quieran”, afirmó. Chevron es actualmente la única gran petrolera de EEUU que exporta crudo venezolano. El país sudamericano posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.
La entrevista fue grabada el mismo día en que EEUU comunicó nuevos ataques contra embarcaciones presuntamente ligadas al contrabando de drogas, lo que elevó a 35 el total de operativos y a al menos 115 el número de muertos, según cifras oficiales. El presidente de ese país, Donald Trump, justificó las acciones al afirmar que su país mantiene un “conflicto armado” con los cárteles.
En paralelo, fuentes citadas por medios internacionales señalaron que la CIA habría llevado adelante un ataque con drones contra supuestas instalaciones del narcotráfico en Venezuela, lo que marcó una escalada en la presión sobre el gobierno de Maduro, acusado en EEUU de narcoterrorismo. Consultado al respecto, el venezolano se limitó a responder: “dentro de algunos días pudiéramos conversar”.
Maduro también aclaró que mantuvo una sola conversación telefónica con Trump. “El 21 de noviembre hablamos 10 minutos, en un clima respetuoso y cordial”, precisó. Y cerró con un mensaje a la sociedad estadounidense: “aquí tienen un gobierno amigo”.