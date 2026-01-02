Secciones
El martes 6 de enero comienza el pago del 80% sueldo de diciembre para los estatales

El cronograma se extenderá hasta el viernes 9 de enero.

Salario estatal. COMUNICACIÓN PÚBLICA Salario estatal. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

El Gobierno confirmó que desde el próximo martes se completará el pago del sueldo de diciembre para los trabajadores estatales. Corresponde el 80% restantes de los haberes de la administración pública (80%).

Martes 6 de enero

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just. - Just. Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

- Sociedad Aguas del Tucumán

Miércoles 7 de enero

-  Poder Legislativo

- Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial. (Ersept)

- Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)

- Instituto Provincial de La Vivienda

- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

- Administración Central 

- Defensoría del Pueblo

- Instituto Provincial de Lucha Contra El Alcoholismo

Jueves 8 de enero

- Seguridad (Dpto. Gral. de Policia -Direc. Gral. de Institutos Penales)

- Educación Establec. Provinciales -(Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 - Esc. Sec.Tranf. Rep 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)

- Jubilados Fuera de Convenio

- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas

- Asignaciones ex empleados Talleres de Tafi Viejo

- Comunas Rurales

Viernes 9 de enero

- Educación Establec. Provinciales -(Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 - Esc. Sec.Tranf. Rep 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)

 - Municipios del Interior

 - Dirección Recursos Hídricos

 - Ente Autárquico Tucumán Turismo

 - Ente Cultural de Tucumán

 - Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)

 - Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)

 - Instituto Desarrollo Productivo

 - Ente Infraestructura Comunitaria

 - Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol

 - Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

 - Educación Establecimientos Públicos de gestión privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos).

