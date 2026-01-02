Un choque entre un colectivo y un auto generó demoras e incidentes con la Policía

Un siniestro vial entre un colectivo de la línea 103 y un automóvil generó importantes demoras en el tránsito durante la madrugada de este jueves en calle Las Piedras al 300, entre Las Heras y Congreso. El accidente ocurrió alrededor de las 5.30 y obligó a interrumpir parcialmente la circulación en la zona.