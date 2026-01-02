Secciones
Un choque entre un colectivo y un auto generó demoras e incidentes con la Policía

Como consecuencia del impacto, una persona fue derivada al Hospital Padilla con lesiones leves.

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN. Accidente vial. Foto tomada de X (Horacio Flores) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN. Accidente vial. Foto tomada de X (Horacio Flores)
Hace 1 Hs

Un siniestro vial entre un colectivo de la línea 103 y un automóvil generó importantes demoras en el tránsito durante la madrugada de este jueves en calle Las Piedras al 300, entre Las Heras y Congreso. El accidente ocurrió alrededor de las 5.30 y obligó a interrumpir parcialmente la circulación en la zona.

Según confirmó a LA GACETA un efectivo policial que se encontraba en el lugar, en el colectivo viajaban aproximadamente ocho pasajeros, además del chofer. A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas heridas entre quienes se trasladaban en la unidad de transporte público.

De acuerdo al testimonio de un testigo, el chofer del colectivo habría frenado para permitir el descenso de pasajeros cuando el automóvil lo embistió fuertemente desde atrás. Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor fue trasladado al Hospital Padilla, donde recibió atención médica por lesiones leves.

En el marco del operativo, se produjo además un incidente protagonizado por un familiar del automovilista, quien fue demorado por efectivos de la Policía por desacato a la autoridad.

Durante el transcurso de la mañana, personal de Tránsito, bomberos y agentes policiales trabajaron en la zona  para remover el automóvil, que había quedado incrustado en la parte trasera del colectivo, y restablecer la normal circulación vehicular.

Temas San Miguel de TucumánPolicía de TucumánInseguridad vial
