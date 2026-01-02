Suspensión de contrataciones en el sector público: ¿qué excepciones habilitó el Gobierno nacional?

Excepciones

El decreto, sin embargo, contempla una serie de excepciones para áreas consideradas estratégicas o que cuentan con regímenes particulares. Entre ellas se encuentran las universidades nacionales; las Fuerzas Armadas y de Seguridad; el Servicio Penitenciario Federal; el Sistema Nacional de Manejo del Fuego; el Cuerpo de Guardaparques Nacionales; hospitales e institutos dependientes del Ministerio de Salud; personal de gabinete y cargos ejecutivos y jefaturas comprendidos en el SINEP.