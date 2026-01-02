Primer fin de semana de 2026: ¿cuáles son las actividades que podés realizar?

El inicio de 2026 estará marcado por una variada agenda de propuestas recreativas y culturales en San Miguel de Tucumán. Durante el primer fin de semana del año, la Municipalidad desplegará una serie de actividades pensadas para que vecinos y turistas puedan disfrutar de la ciudad, con alternativas gratuitas que combinan turismo, arte, naturaleza y gastronomía.
Entre las principales atracciones se destacan los paseos en el flamante Autobús de la Aventura, caminatas guiadas por el casco histórico, espectáculos de danzas folclóricas, recorridos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel, ferias de artesanos y emprendedores, y actividades educativas y ambientales abiertas al público.
Cronograma de actividades
El fin de semana se despide con una nutrida agenda orientada al disfrute de grandes y chicos. Durante el sábado y el domingo se desarrollarán distintas actividades recreativas y culturales, todas con acceso libre y gratuito. En el caso de las iniciativas al aire libre, su realización quedará sujeta a las condiciones climáticas.
Viernes 2
Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. El horario es de 14 a 20 horas y se debe llevar DNI para la inscripción.
Para los paseos gratuitos en el nuevo Autobús de la Aventura, las inscripciones son 15 minutos antes de cada salida, de manera presencial en calle Laprida primera cuadra. El colectivo cuenta con 30 cupos y los circuitos tienen una duración de aproximadamente 40 minutos. Los horarios de salida son a las 19 y 20. Los niños deben estar acompañados por un adulto.
Espectáculo gratuito de danzas folclóricas a cargo del Ballet Sol Naciente frente a la Casa Histórica, en calle Congreso al 100 a horas 20.
Sábado 3
Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital por la mañana, a las 9.30 horas. El punto de encuentro es la Oficina de Información Turística que se ubica en Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt.
Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Los horarios son por la mañana de 10 a 13 y por la tarde de 15 a 20. Se debe llevar DNI para la inscripción.
El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público, con entrada libre y gratuita. El horario de ingreso es por la tarde, de 17 a 21. Además, habrá una nueva edición de los talleres creativos gratuitos con materiales reciclables de 17 a 19 horas.
Feria en el Barrio Manantial Sur, 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón. De 18 a 23 horas.
Feria de Artesanos en el predio polo gastronómico del Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y Chacabuco. De 19 a 00 horas.
Feria Gourmet en el Parque El Provincial, ubicado en avenida Roca y 9 de Julio. De 19 a 00 horas.
Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y en caminería central. De 19 a 00 horas.
Feria Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción. De 19 a 00 horas.
La caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital se realizará a las 19 horas. El punto de encuentro es la Oficina de Información Turística que se ubica en Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt.
Domingo 4
La caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital se realizará a las 9.30 horas. El punto de encuentro es la Oficina de Información Turística que se ubica en Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt.
