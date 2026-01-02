Primer fin de semana de 2026: ¿cuáles son las actividades que podés realizar?

Para los paseos gratuitos en el nuevo Autobús de la Aventura, las inscripciones son 15 minutos antes de cada salida, de manera presencial en calle Laprida primera cuadra. El colectivo cuenta con 30 cupos y los circuitos tienen una duración de aproximadamente 40 minutos. Los horarios de salida son a las 19 y 20. Los niños deben estar acompañados por un adulto.