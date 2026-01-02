Ignacio Galván se planta en Atlético Tucumán: el lateral izquierdo tiene muy claro qué es lo que quiere

Con la renovación del plantel, también asoman nuevos liderazgos. Galván no dudó en señalar a Renzo Tesuri como uno de los abanderados del esfuerzo: “Ya lo venía demostrando antes. Cuando volvió a entrenarse con nosotros sabíamos que estaba a la altura; él siempre se entrenó de la mejor forma, por eso al volver estaba muy bien física y técnicamente”. También hubo elogios para los chicos de la Reserva: “Es importante. Ellos hicieron un buen torneo este año y los vamos a necesitar”.