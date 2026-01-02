Ignacio Galván se planta en Atlético Tucumán: el lateral izquierdo tiene muy claro qué es lo que quiere

Ignacio Galván quiere convertirse en una de las piezas importantes del nuevo Atlético Tucumán. Luego de una temporada en la que alternó titularidades y suplencias, el defensor de 23 años pretende ganarse un lugar definitivo entre los protagonistas del esquema de Hugo Colace. “Nacho” tiene con qué: en los minutos que le tocó jugar dejó buenas sensaciones y sus características encajan a la perfección con el estilo táctico intenso que busca imponer el DT.
En diálogo con LA GACETA, el ex Racing hizo un balance de su 2025, analizó el presente del equipo, dio detalles de la exigente pretemporada y anticipó los desafíos para el año que comienza.
“Volvimos todos muy bien, se está entrenando de gran manera. Hubo días de doble turno y estamos a mil, queriendo que el año que viene sea lo mejor para todos. La idea de Hugo es tener más entrenamientos encima para lograr esa intensidad en el juego, y yo creo que sí podemos sacar ventaja”, señaló el defensor, haciendo referencia al riguroso plan de trabajo que atraviesa el plantel y al rédito físico que buscan obtener respecto a sus rivales.
Galván aterrizó en 25 de Mayo y Chile a mediados del año pasado con una misión tan compleja como desafiante: llenar el vacío que dejó Juan Infante, un indiscutido del "Decano" hasta que una rotura de ligamentos puso pausa a su carrera.
El lateral llegó con más hambre que rodaje, arrastrando poca continuidad de sus pasos por Racing y Defensa y Justicia. Sin embargo, no necesitó adaptación: debutó ante San Martín en San Juan y, pocos días después, se presentó en el "José Fierro" dejando una grata impresión por sus constantes proyecciones.
“Soy un lateral ofensivo y me gusta más que nada atacar, pero sé que tengo que aportar también en defensa para poder jugar”, se autodefine, marcando el equilibrio que busca su juego para ser útil al equipo.
En el último Clausura, Galván disputó ocho encuentros (seis como titular) y marcó un gol. Sin embargo, una estadística marca el punto a trabajar en esta pretemporada: fue sustituido en todos los partidos que arrancó, sin lograr superar la barrera de los 70 minutos en cancha. El desafío físico es claro: lograr que esa explosividad que lo caracteriza se sostenga durante los 90 minutos para cumplir con la intensidad que demanda el cuerpo técnico.
El nuevo año arrancará con una buena oportunidad para Galván
El 2026 plantea un escenario diferente. La titularidad en el sector izquierdo no será un trámite. Galván disputará el puesto palmo a palmo con un recuperado Infante y con la proyección del juvenil Ramiro Paunero.
Los primeros partidos, en los que el lateral recientemente recuperado quizás aún busque su plenitud física, serán vitales para que Galván intente adueñarse de la banda. Él mismo lo plantea como meta: “Mi objetivo, a nivel personal, es jugar; agarrar la titularidad y no soltarla. En lo grupal es lo mismo del año pasado: meternos entre los ocho y llegar lo más alto posible”.
Lejos de sentir presión, el jugador valora la disputa interna: “Ahora que estamos en verano los tres acá, es una competencia importante e interesante porque todos queremos jugar. El grupo está contento de que se recuperen compañeros que venían de lesiones largas, tanto Juan (Infante) como Renzo (Tesuri), porque son importantes para el equipo”.
La vocación ofensiva de Galván y el “estilo Colace”
¿Qué le aporta Galván al modelo 2026? Profundidad, agresividad y ruptura por fuera. Su perfil parece diseñado para la pizarra del entrenador. “Creo que me beneficia el estilo del DT. Es interesante lo que propone. A mí me gusta siempre jugar de mitad de cancha para adelante y la idea de presionar alto te posiciona ahí, más cerca del arco rival”, analizó.
Sobre la metodología de trabajo, detalló: “Se trabaja para tener la pelota y, cuando no la tenemos, recuperarla rápido. Están siendo intensos para que aguantemos el máximo tiempo del partido presionando alto”.
Con la renovación del plantel, también asoman nuevos liderazgos. Galván no dudó en señalar a Renzo Tesuri como uno de los abanderados del esfuerzo: “Ya lo venía demostrando antes. Cuando volvió a entrenarse con nosotros sabíamos que estaba a la altura; él siempre se entrenó de la mejor forma, por eso al volver estaba muy bien física y técnicamente”. También hubo elogios para los chicos de la Reserva: “Es importante. Ellos hicieron un buen torneo este año y los vamos a necesitar”.
Al finalizar la práctica, las risas y bromas entre los jugadores evidenciaron que, pese a la dureza de los entrenamientos, la química está intacta. “Es un buen grupo, estamos todos muy unidos. Ahora estamos integrando también a los que se suman, pero la verdad es que hay muy buen ambiente”, concluyó.
Con la gira a Uruguay a la vuelta de la esquina, Galván se encuentra ante una oportunidad inmejorable. Con la confianza del cuerpo técnico y una pretemporada que promete darle el plus físico que le faltaba, el lateral zurdo tiene el crédito abierto. Este 2026 será su prueba de fuego para demostrar que la banda izquierda tiene dueño.