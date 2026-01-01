San Martín confirmó la continuidad de "Chuny" Moreno y Gonzalo Rodríguez: ¿qué otros jugadores siguen?

El proyecto 2026 de San Martín empieza a mostrar sus primeras certezas. Mientras la dirigencia avanza en el mercado de pases y analiza refuerzos, el club confirmó a través de sus redes sociales la renovación de cuatro jugadores formados en la casa, una señal clara de continuidad, pertenencia y apuesta por una base con identidad.
“¡El San Martín 2026 empieza a tomar forma con ADN ciruja!”, fue el mensaje con el que la institución anunció la extensión de los vínculos de Leonardo Monroy, Gonzalo Rodríguez, Nicolás “Chuny” Moreno y Juan Jaime, futbolistas que seguirán defendiendo la camiseta rojiblanca en la próxima temporada. “La base está y el compromiso sigue intacto”, agregaron desde el club, marcando una línea clara en la construcción del nuevo ciclo.
Uno de los casos más representativos es el de Leonardo Monroy, volante surgido de las inferiores, que tendrá una nueva oportunidad luego de un recorrido marcado por la perseverancia. El catamarqueño venía sumando minutos y había tenido una destacada actuación en la goleada frente a Atlanta durante el ciclo de Mariano Campodónico, pero una inoportuna lesión en el empeine derecho lo marginó del tramo final del torneo. Ya recuperado, el mediocampista renovó su vínculo tras una reunión con la dirigencia y el área deportiva. “Me dijeron que querían contar conmigo para este nuevo proyecto”, contó en diálogo con LA GACETA, entusiasmado por la chance de consolidarse definitivamente en Primera Nacional.
La historia de Monroy es la de un jugador que supo esperar. Llegó al club en 2018, debutó en la categoría en 2021 frente a Nueva Chicago y, tras perder terreno, decidió salir a préstamo para seguir creciendo. Pasó por 9 de Julio de Rafaela, San Lorenzo de Alem y Sansinena, hasta volver a Tucumán para pelear nuevamente por su lugar. Con 25 años y el aval del cuerpo técnico de Andrés Yllana, sabe que esta pretemporada será clave para su futuro.
Otra continuidad importante es la de Gonzalo Rodríguez, quien en la última temporada disputó 14 partidos y, desde su regreso al club tras su paso por Gimnasia de Jujuy en 2024, acumula 44 encuentros oficiales y dos goles. Su renovación responde a la intención de sostener jugadores con conocimiento del club y experiencia reciente en la categoría.
Se terminó la novela de "Chuny" Moreno en San Martín
En el caso de Nicolás “Chuny” Moreno, la confirmación llegó luego de algunas versiones que lo vinculaban con Quilmes y Tristán Suárez. Si bien existieron sondeos, no hubo negociaciones formales y el delantero alcanzó un acuerdo con la comisión directiva para continuar. Moreno viene de una temporada marcada por la lesión: sólo pudo disputar dos partidos antes de sufrir la rotura de ligamentos justamente frente a Tristán Suárez, lo que lo dejó varios meses fuera de las canchas. Recuperado, buscará revancha en el nuevo ciclo.
La lista de continuidades se completa con el arquero Juan Jaime, quien se viene entrenando desde la temporada pasada en el club tras regresar de su préstamo en Atenas de Río Cuarto.