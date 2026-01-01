San Martín confirmó la continuidad de "Chuny" Moreno y Gonzalo Rodríguez: ¿qué otros jugadores siguen?

Uno de los casos más representativos es el de Leonardo Monroy, volante surgido de las inferiores, que tendrá una nueva oportunidad luego de un recorrido marcado por la perseverancia. El catamarqueño venía sumando minutos y había tenido una destacada actuación en la goleada frente a Atlanta durante el ciclo de Mariano Campodónico, pero una inoportuna lesión en el empeine derecho lo marginó del tramo final del torneo. Ya recuperado, el mediocampista renovó su vínculo tras una reunión con la dirigencia y el área deportiva. “Me dijeron que querían contar conmigo para este nuevo proyecto”, contó en diálogo con LA GACETA, entusiasmado por la chance de consolidarse definitivamente en Primera Nacional.