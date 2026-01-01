El 2026 arranca con una mora histórica en el pago de las matrículas escolares

El inicio del ciclo lectivo 2026 arranca marcado por un escenario financiero crítico para las instituciones educativas de gestión privada. Según los reportes de algunos colegios, el nivel de matrícula cerró diciembre en un promedio del 65%, una cifra considerada sumamente baja para las necesidades operativas de los establecimientos. Los directivos califican esta situación como alarmante, y explican que los fondos percibidos por matriculación se utilizan tradicionalmente para cubrir los salarios de los docentes durante los meses de enero y febrero entre otros gastos.
“En la mayoría de nuestras primarias la matriculación no llegó al 70 por ciento. Y en el nivel secundario se mantuvo entre un 40 y 50 por ciento”, relata Daniel Nacusse, Delegado Episcopal de Educación Privada. El docente menciona que la tendencia trae algunos años de arrastre pero que hay dos aspectos sobresalientes que explican la situación. “Hay un mayor nivel de endeudamiento por lo cual durante diciembre los padres prefirieron regularizar su deuda y aplazar el pago de las matrículas. Por ello el nivel de matriculación este año está un 15 por ciento debajo de lo histórico”, dice. Pero además cuenta que la situación en el secundario suma otro factor. “Desde lo pedagógico los adolescentes tienen un mayor número de materias pendientes, por lo tanto no se logra la promoción en diciembre. Esto explica que la matrícula sea más baja en el secundario”, agrega Nacusse.
La falta de ingresos genuinos por matrículas, ha obligado a muchos colegios a buscar financiamiento externo para cumplir con sus obligaciones laborales. En algunos casos adquiriendo un endeudamiento que, en años anteriores, no era necesario. Ariel Torres, titular de la Asociación de Instituciones Privadas Educativas de Tucumán (Asipet) destaca que este problema no es aislado, pues se suma a una morosidad en las cuotas mensuales que promedió el 40% durante todo el año anterior.
“Muchos padres ya no priorizan la cuota escolar; pagan otras cosas antes. Los colegios pasamos de estar primeros en la lista de prioridades a estar últimos”, reflexiona.
Este fenómeno ha generado un cambio de rol forzado para las instituciones y hoy los colegios terminan financiando la educación de las familias durante todo el año, explican los referentes. “Además la situación nos deja sin posibilidades concretas de realizar inversiones para mejorar el servicio educativo o la infraestructura edilicia para recibir a nuestros alumnos”, menciona Nacusse.
Perspectivas para el año escolar
A pesar del difícil comienzo, entre las instituciones existe una expectativa de que las matrículas logren completarse hacia el mes de marzo. Desde el sector se mantiene una visión optimista a largo plazo y esperan que el 2026 sea un año "prometedor" donde se alcance la totalidad de los cupos.
Los referentes del área sostienen que la educación privada sigue siendo el único medio capaz de ofrecer respuestas rápidas y efectivas a los complejos requerimientos de la sociedad actual.
“Más allá de las coyunturas planteadas, sabemos que la educación privada sigue siendo hoy el único medio que puede dar respuestas efectivas ante las exigencias de los tiempos tan complejos que vivimos como sociedad”, concluyó Torres.