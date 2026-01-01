El 2026 arranca con una mora histórica en el pago de las matrículas escolares

“En la mayoría de nuestras primarias la matriculación no llegó al 70 por ciento. Y en el nivel secundario se mantuvo entre un 40 y 50 por ciento”, relata Daniel Nacusse, Delegado Episcopal de Educación Privada. El docente menciona que la tendencia trae algunos años de arrastre pero que hay dos aspectos sobresalientes que explican la situación. “Hay un mayor nivel de endeudamiento por lo cual durante diciembre los padres prefirieron regularizar su deuda y aplazar el pago de las matrículas. Por ello el nivel de matriculación este año está un 15 por ciento debajo de lo histórico”, dice. Pero además cuenta que la situación en el secundario suma otro factor. “Desde lo pedagógico los adolescentes tienen un mayor número de materias pendientes, por lo tanto no se logra la promoción en diciembre. Esto explica que la matrícula sea más baja en el secundario”, agrega Nacusse.