Buscar la verdad, el propósito principal del año

Todo fin de año, como el que acabamos de atravesar, es tiempo natural de balances sobre lo vivido y de proyección de objetivos y compromisos para lo que se viene. Ese ejercicio tradicional -no obligatorio, sino fruto de la costumbre- resulta oportuno en la idea de repasar logros y deudas y de fijar propósitos que sirva de guía para la acción. Muchas veces, hay que reconocerlo, se idealiza lo que se quiere hacer a futuro, y eso termina en frustraciones; pero asimismo, es una toma de conciencia sobre lo que realmente es esencial y lo que resulta accesorio, tanto para las personas como para las instituciones.