Atlético Tucumán despidió el 2025 con un video institucional lleno de agradecimientos

El "Decano" publicó un video especial de Fin de Año con mensajes de futbolistas y del técnico Hugo Colace.

EN CONJUNTO. Tanto jugadores como cuerpo técnico de Atlético participaron del video para despedir el año. EN CONJUNTO. Tanto jugadores como cuerpo técnico de Atlético participaron del video para despedir el año.
Hace 2 Hs

La cuenta oficial de Atlético Tucumán despidió el 2025 con un mensaje institucional cargado de agradecimientos, identidad y sentido de pertenencia. En medio del receso deportivo y mientras el plantel se prepara para encarar la pretemporada y el Torneo Apertura 2026, el club publicó un video en el que varias de sus figuras se dirigen directamente al hincha del "Decano".

El primero en aparecer fue Kevin Ortíz, quien abrió el mensaje con un tono cálido y cercano. “En estas Fiestas queremos brindar con vos y darte las gracias”. Luego tomó la palabra Renzo Tesuri, quien reforzó la idea del acompañamiento permanente. “Gracias por haber estado siempre con nosotros, en las buenas y en las malas”.

También participó Leonel Di Plácido, que apeló a la identidad y a la mística del club. “Porque otro año más, demostramos que somos la fiesta más grande del Norte”. Minutos más tarde, Nicolás Laméndola sumó otro mensaje emotivo. “Y porque cuando las cosas no salieron, ahí estuvieron ustedes, como siempre”.

La mirada hacia adelante estuvo a cargo de Adrián Sánchez, quien expresó. “Por eso deseamos que en el 2026 nos vuelvas a acompañar en este sueño de Primera”. El cierre lo aportaron Gabriel Abeldaño, destacando que “este sentimiento va más allá de todo. Somos una hinchada única, inimitable”, y el entrenador Hugo Colace, quien dejó una frase directa al corazón del hincha. “Confíen. Vamos a dejarlo todo por estos colores. Felices Fiestas a todo el pueblo Decano”.

Un mensaje que mira al 2026

En la descripción del video, el club resumió el espíritu del mensaje colectivo. “Cerramos un 2025 donde el aliento de la gente fue nuestro gran motor. En 2026 nos encontrará más fuertes que nunca. ¡Vamos por un año monumental! Felicidades, pueblo Decano”. 

Temas Adrián SánchezNicolás LaméndolaRenzo TesuriClub Atlético TucumánAtlético TucumánKevin OrtizTorneo Apertura 2025Hugo Colace
