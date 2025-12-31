Atlético Tucumán despidió el 2025 con un video institucional lleno de agradecimientos

La mirada hacia adelante estuvo a cargo de Adrián Sánchez, quien expresó. “Por eso deseamos que en el 2026 nos vuelvas a acompañar en este sueño de Primera”. El cierre lo aportaron Gabriel Abeldaño, destacando que “este sentimiento va más allá de todo. Somos una hinchada única, inimitable”, y el entrenador Hugo Colace, quien dejó una frase directa al corazón del hincha. “Confíen. Vamos a dejarlo todo por estos colores. Felices Fiestas a todo el pueblo Decano”.