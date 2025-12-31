Fin de año con frentes abiertos: conflictos gremiales y crisis de gestión complican a tres gobernadores

En una conferencia de prensa, autoridades de la Cámara de Empresas del Transporte del Chaco (Cetach) advirtieron que el sistema está al borde del colapso. Su asesor legal y presidente, Gustavo Larrea, señaló que la cantidad de usuarios se redujo drásticamente: de 1,5 millones a comienzos de año a unos 700.000 en noviembre. Atribuyó la caída al aumento del boleto mínimo, que alcanza los $1.300, frente a salarios estancados y la ausencia de subsidios. Según explicó, el retiro de los aportes provinciales al esquema de compensación derivó en una baja de pasajeros cercana al 50%, al volverse el transporte público menos competitivo frente a otras alternativas.