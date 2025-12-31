En vísperas de Año Nuevo, ¿qué piden los tucumanos para 2026?

Entre runners y rutinas clásicas de gimnasio al aire libre, una imagen rompe con lo habitual. Un bastón se mueve en el aire como si fuera una espada y los gestos son lentos, precisos, casi ceremoniales. María Rosa, 71 años, practica taichí desde hace ocho. Saluda, hace una reverencia y explica que todo es energía en movimiento. “Esto no cansa, ordena”, dice, mientras habla de respiración, equilibrio y memoria. En vísperas de Año Nuevo, su deseo no pasa por lo material: pide calma, conexión y salud. “Te activa la mente y te abraza el cuerpo”, resume. Para ella, empezar un año nuevo es, ante todo, aprender a bajar un cambio.