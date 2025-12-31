Bomberos de Yerba Buena salvaron a un perro atrapado en un canal y conmovieron a las redes

El operativo fue compartido por la institución en sus redes sociales, donde destacaron que el hecho va mucho más allá de un rescate puntual. “No solo salvamos una vida, esto refleja lo que somos: bomberos que acuden sin mirar a quién, que arriesgan su integridad por personas y animales, y que trabajan de manera voluntaria y desinteresada al servicio de la sociedad”, expresaron desde el cuartel.