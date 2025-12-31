Secciones
Bomberos de Yerba Buena salvaron a un perro atrapado en un canal y conmovieron a las redes

El animal estaba herido y luchaba por sobrevivir; la rápida intervención permitió salvarle la vida y generó una fuerte repercusión.

Hace 1 Hs

Una intervención de los Bomberos Voluntarios de Yerba Buena volvió a poner en primer plano el compromiso y la vocación de servicio de quienes arriesgan su vida para cuidar a otros, incluso cuando se trata de una vida animal.

Todo comenzó tras un llamado de emergencia que alertó sobre la presencia de un perro adulto herido, atrapado en un canal profundo de la zona. El animal permanecía en medio del agua, sin posibilidad de salir por sus propios medios y en un estado que exigía una respuesta inmediata.

Al llegar al lugar, los rescatistas evaluaron la complejidad del escenario; la profundidad del canal, el riesgo del descenso y la condición del perro obligaban a actuar con rapidez y precisión. Con técnicas específicas de rescate y un trabajo coordinado, los bomberos lograron asegurar al animal, estabilizarlo y elevarlo hasta la superficie, poniéndolo finalmente a salvo.

El operativo fue compartido por la institución en sus redes sociales, donde destacaron que el hecho va mucho más allá de un rescate puntual. “No solo salvamos una vida, esto refleja lo que somos: bomberos que acuden sin mirar a quién, que arriesgan su integridad por personas y animales, y que trabajan de manera voluntaria y desinteresada al servicio de la sociedad”, expresaron desde el cuartel.

Asimismo, remarcaron que cada intervención es posible gracias al entrenamiento permanente y al esfuerzo de hombres y mujeres que responden a cada llamado, muchas veces en contextos adversos y extremos.

El rescate fue celebrado por usuarios en las redes sociales, que multiplicaron los mensajes de agradecimiento y reconocimiento a la entrega de los bomberos.

Temas Yerba Buena
