¿Luces bajas o DRL? Qué dice la nueva Ley de Tránsito de Córdoba sobre el uso obligatorio de luces en las rutas

Si vas a circular por las rutas o ciudades de la provincia de Córdoba, prestá atención: la Ley N° 11.096 ya entró en vigencia y trae cambios drásticos. No solo se modernizaron los controles, sino que se incorporaron castigos que van más allá del bolsillo, como el trabajo comunitario, y se aclaró un tema que siempre genera dudas: el uso de las luces diurnas.