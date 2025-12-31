¿Luces bajas o DRL? Qué dice la nueva Ley de Tránsito de Córdoba sobre el uso obligatorio de luces en las rutas

Si vas a circular por las rutas o ciudades de la provincia de Córdoba, prestá atención: la Ley N° 11.096 ya entró en vigencia y trae cambios drásticos. No solo se modernizaron los controles, sino que se incorporaron castigos que van más allá del bolsillo, como el trabajo comunitario, y se aclaró un tema que siempre genera dudas: el uso de las luces diurnas.
Luces encendidas: ¿Qué está permitido y qué no?
La nueva normativa trae alivio para los dueños de autos modernos, pero con una advertencia importante:
Luces DRL (diurnas automáticas): Ahora son una alternativa válida para circular durante el día, siempre que la visibilidad sea buena y haya luz natural suficiente.
La excepción obligatoria: Si hay niebla, lluvia intensa, humo o polvo, el sistema DRL no alcanza. En estos casos, sigue siendo obligatorio encender la luz baja, sin importar la tecnología del vehículo.
El fin de los "infractores seriales": llega la reiterancia
Uno de los puntos más fuertes de la reforma es el concepto de reiterancia. Ya no hace falta esperar a que una multa quede firme para que la siguiente pese más. Si cometés una nueva falta mientras tenés una anterior en trámite, la autoridad podrá aplicar medidas preventivas y agravar la sanción. Básicamente, la ley busca frenar a quienes cometen infracciones de forma recurrente.
Multas que se pagan con "trabajo"
Córdoba suma herramientas que buscan la reeducación del conductor. Además de las multas económicas, los jueces ahora pueden aplicar:
Trabajo comunitario: tareas en dependencias públicas o instituciones de bien público.
Instrucciones especiales: asistencia obligatoria a cursos de seguridad vial o programas terapéuticos para mejorar la convivencia ciudadana.
Dato clave para viajeros: si vivís a más de 60 kilómetros de donde te hicieron la multa, ahora podés hacer el descargo a distancia de forma digital. Se terminó la obligación de viajar largas distancias para reclamar.
Controles digitales y nuevas faltas
La provincia habilitó formalmente el uso de dispositivos electrónicos y remotos para registrar infracciones. Los ojos digitales estarán puestos en conductas que ahora se clasifican estrictamente como leves, graves y muy graves, incluyendo:
Picadas ilegales y conducción temeraria.
Exceso de velocidad y falta de seguro.
Fuga tras un siniestro vial (considerado falta muy grave).
Esta reforma, sancionada a finales de 2025, busca no solo recaudar, sino modernizar el lenguaje legal (incorporando correctamente el término "personas con discapacidad") y, sobre todo, bajar la siniestralidad en una de las provincias con mayor flujo vehicular del país.