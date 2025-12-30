San Martín ya tendría fecha y horario para su estreno en la Primera Nacional 2026

En las últimas horas se conocieron fechas tentativas para el inicio de la Primera Nacional, y el calendario ya empieza a tomar forma. En ese marco, San Martín tendría su presentación el sábado 7 de febrero, a las 20, frente a Patronato en La Ciudadela. En paralelo, quedó confirmado que la pretemporada se realizará en Tucumán y que, a mediados de enero, el plantel afrontará una serie de amistosos en Santiago del Estero.
Desde lo deportivo, el sorteo ubicó al “Santo” en la Zona B, un grupo numeroso y de alto voltaje competitivo. Allí se medirá con Nueva Chicago, Atlanta, Gimnasia de Jujuy, Almagro, Chacarita, San Martín de San Juan, Temperley, Güemes de Santiago del Estero, Tristán Suárez, Agropecuario, Gimnasia y Tiro de Salta, Deportivo Maipú, Quilmes, Colegiales, Midland y Atlético de Rafaela. Un abanico amplio, con históricos del ascenso y una geografía que exigirá planificación fina.
Dentro de ese contexto aparecen focos particulares. San Martín enfrentará a dos recién ascendidos -Atlético de Rafaela y Midland- que llegan con envión y suelen ser incómodos en su primer año. Además, se reeditará el clásico entre homónimos frente a San Martín de San Juan, recientemente descendido de la Liga Profesional, un cruce con peso simbólico y exigencia deportiva.
PRIMERA NACIONAL 2026. 1Â° fecha. Anotando. Falta mucho. Es lo que esta programado, sujeto alguna modificacion pic.twitter.com/kQyCUWYqhC— Eduardo H. Ramenzoni (@rusoramenzoniok) December 30, 2025
El formato y el arranque
El formato se mantendrá respecto a 2025: dos zonas y una fecha interzonal extra como novedad. Los líderes de cada grupo disputarán una final en estadio neutral por el primer ascenso; el segundo se definirá vía Reducido. Habrá dos descensos por zona, detalle que obliga a regularidad y concentración sostenidas durante todo el año.