San Martín ya tendría fecha y horario para su estreno en la Primera Nacional 2026

En las últimas horas se conocieron fechas tentativas para el inicio de la Primera Nacional, y el calendario ya empieza a tomar forma. En ese marco, San Martín tendría su presentación el sábado 7 de febrero, a las 20, frente a Patronato en La Ciudadela. En paralelo, quedó confirmado que la pretemporada se realizará en Tucumán y que, a mediados de enero, el plantel afrontará una serie de amistosos en Santiago del Estero.