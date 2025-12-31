Café en tomate “biodinámico”: ¿la nueva especialidad de los bares palermitanos?

La recomendación de algunos influencers indignó a miles de amantes del café en las últimas semanas. La aparición de algunos videos de las estrellas de las redes probando el nuevo producto de las cafeterías de especialidad causó un revuelo: risas, sorpresa, desconcierto y hasta asco. Pero la polémica se generó no solo por el producto, un polémico café servido en un tomate, sino por el origen del video.
“Vine a probar el nuevo café de temporada de Cuervo Café”, empieza relatando un joven a la cámara. Mientras tanto, desde un costado aparece un mozo y le sirve su plato con un colorido tomate rojo al que le falta una rodaja. En su interior, un líquido oscuro se mueve: café. “Lo que hacen es usar tomates biodinámicos sin pesticidas y los rellenan con café de especialidad”, continúa el aparente influencer.
Luego de mostrar a cámara su infusión, brinda más detalles al respecto. “Lo loco es que posta combina. Es ácido, es fresco, tiene notas a tierra. Es una experiencia”, destaca.
Café en tomate: ¿nueva tendencia palermitana o inteligencia artificial?
En los comentarios del video que se viralizó, cientos de personas aparecieron para tildar la creación de abominable. Pero en paralelo, aparecieron quienes quisieron esclarecer el panorama asegurando que se trataba de una producción hecha con inteligencia artificial. Y es probable que se trate de esta última alternativa, porque algunas cosas hacen un poco de ruido al ojo humano en el video. Aunque no está todo dicho.
Lo cierto es que Cuervo Café, el bar que se menciona, no tiene rastros de ofrecer –o haber ofrecido en algún momento– la extraña mezcla de la que se lo acusa. Es una cafetería que dice ser de especialidad, sí. Incluso tiene sus cafés de temporada, tal como el influencer cuenta. Pero en ninguna parte aparece un tomate relleno con café.
Café de especialidad en Palermo
Entre las sucursales de esta cadena, una es efectivamente de Palermo. Pero sus especialidades de temporada son otras. Una imagen con unos coloridos vasos, que lejos están de parecer café, muestra cuáles son los singulares cafés que se ofrecen en el momento.
El Hoppy Espresso Reloaded tiene una presentación que bien podría pasar por un simple café helado. Está hecho a partir de una infusión de lúpulo cascade y mosaic, espresso y soda. El vaso que mezcla colores rojo-anaranjado, verde y morado recibe el nombre de Matcha Cloudy y mezcla una infusión de hibiscus con almíbar de vainilla y espuma de matcha. Por último, un vaso que tiene una apariencia de postre, el Cold Brew Floaty, mezcla helado de coco y frutilla con cerveza.