Café en tomate “biodinámico”: ¿la nueva especialidad de los bares palermitanos?

Café en tomate: ¿nueva tendencia palermitana o inteligencia artificial?

En los comentarios del video que se viralizó, cientos de personas aparecieron para tildar la creación de abominable. Pero en paralelo, aparecieron quienes quisieron esclarecer el panorama asegurando que se trataba de una producción hecha con inteligencia artificial. Y es probable que se trate de esta última alternativa, porque algunas cosas hacen un poco de ruido al ojo humano en el video. Aunque no está todo dicho.