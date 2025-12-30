Secciones
Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Carolina Servetto y José Názaro están a cargo de las noticias locales y nacionales. De 11 a 14, por Canal 11 de CCC, por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán" y las distintas plataformas de nuestro diario.

Hace 3 Hs

Los periodistas Carolina Servetto y José Názaro estarán al frente de las noticias locales, nacionales e internacionales en LA GACETA Central, de "LG Play". De 11 a 14, de lunes a viernes, podrás ver el programa por canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán", en nuestra web y en las cuentas oficiales de Facebook y de YouTube de LA GACETA.

Los móviles de exteriores estarán a cargo de Matías Auad, quien mostrará lo que sucede en la calle durante la programación de LA GACETA Play.

Si tenés alguna pregunta, recomendación o denuncia podés escribirnos en nuestras redes sociales o enviar un mensaje al WhatsApp: 3814458710.

