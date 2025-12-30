Secciones
Escándalo en Italia: Luis Scola fue agredido por la espalda tras un partido del Varese

El ex capitán argentino, hoy CEO del club lombardo, sufrió un ataque en medio de un clima institucional tenso.

POLÉMICA. El ex basquetbolista de la selección argentina Luis Scola fue agredido en Italia.
Hace 3 Hs

Un episodio inesperado sacudió al básquet italiano. Luis Scola, hoy CEO y principal accionista del Varese, fue agredido por la espalda en el túnel hacia vestuarios tras el partido ante Trapani Shark por la Lega A. El hecho ocurrió en medio de un clima institucional explosivo que rodea al club rival.

Según reconstruyó la prensa local, Scola recibió una patada cuando intentaba retirarse del parquet. Minutos antes, ya había intervenido para calmar una protesta que terminó con expulsiones y reclamos airados.

La hipótesis indica que el agresor sería un trabajador vinculado al Trapani, aunque todavía no hay confirmaciones oficiales. Afortunadamente, el ex capitán argentino no sufrió lesiones graves.

Desde Varese intentaron bajarle el tono al incidente y emitieron un comunicado llamando a la calma y al respeto. Trapani, en cambio, mostró malestar y volvió a criticar la situación deportiva e institucional que atraviesa.

Un referente en plena gestión

Con 51% de las acciones del club lombardo, Scola lidera un proyecto de reconstrucción deportiva mientras su figura sigue siendo un faro del básquet argentino en Europa.

Temas Luis ScolaSelección Argentina de BásquetbolArgentina
