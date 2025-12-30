“Para un argentino es más fácil”: el comentario que abrió tensión en Alpine y apuntó a Colapinto

Las apariciones de Franco Colapinto en la Fórmula 1 marcaron un antes y un después para el automovilismo argentino. Pero también generaron roces internos. En una entrevista reciente, Paul Aron, piloto de reserva de Alpine, dejó un mensaje que no pasó desapercibido: afirmó que para el argentino el camino fue “más sencillo” gracias al respaldo económico de su país.