Más de 9 millones de viajes en seis meses con Multipago Independencia

A seis meses de su puesta en marcha, el Sistema Multipago Independencia atraviesa un crecimiento sostenido en el transporte interurbano de Tucumán. Desde su implementación, el sistema procesó más de 9.500.000 viajes, reflejando una adopción creciente por parte de los usuarios y una transformación en los hábitos de pago del transporte público de la provincia.
Del total de operaciones registradas, más de 1.100.000 viajes fueron abonados con medios de pago sin contacto de Visa y Mastercard. Esta modalidad, que en los primeros días de funcionamiento representaba apenas el 1% de los pagos, hoy alcanza el 20% del total de los viajes, consolidándose como una de las principales innovaciones. La mayor comodidad para los pasajeros, la agilidad al momento de subir al colectivo y las recurrentes promociones con reintegros impulsadas por las marcas de tarjetas, parecen ser algunos de los factores que traccionan este crecimiento.
En simultáneo, el proceso de modernización también avanza en las zonas rurales interurbanas de la provincia, donde el Multipago Independencia ya fue implementado en 10 líneas de 5 empresas de transporte. En las próximas semanas está previsto completar la instalación en el resto de la flota rural interurbana, ampliando el alcance del Sistema Independencia a todo el esquema de transporte interurbano.
Cabe destacar que la incorporación de tecnología en este proyecto no se limitó únicamente a los pagos. Se desarrollaron distintas herramientas orientadas a mejorar la experiencia del usuario. Entre ellas, se renovó de la App Red Bus Tucumán, disponible en Google Play Store, que permite gestionar los viajes desde el celular antes, durante y después del recorrido. A través de esta aplicación, los usuarios pueden consultar en tiempo real el saldo disponible, revisar el historial de viajes y cargas realizadas, o realizar el seguimiento de los viajes y de las unidades durante el viaje. Además, se incorporó la Tarjeta Virtual Independencia, una funcionalidad que permite generar un código QR para pagar el viaje directamente desde el teléfono celular, evitando llevar y utilizar una tarjeta física.
Para completar la inmersión online del pasajero se lanzó el sitio web independencia.bizland.tech, donde los usuarios pueden informarse sobre las novedades, acceder al video tutorial para crear la Tarjeta Virtual Independencia, conocer los puntos de carga y verificar las líneas de colectivos adheridas al Multipago Independencia.
Más información: independencia.bizland.tech