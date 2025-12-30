Más de 9 millones de viajes en seis meses con Multipago Independencia

Cabe destacar que la incorporación de tecnología en este proyecto no se limitó únicamente a los pagos. Se desarrollaron distintas herramientas orientadas a mejorar la experiencia del usuario. Entre ellas, se renovó de la App Red Bus Tucumán, disponible en Google Play Store, que permite gestionar los viajes desde el celular antes, durante y después del recorrido. A través de esta aplicación, los usuarios pueden consultar en tiempo real el saldo disponible, revisar el historial de viajes y cargas realizadas, o realizar el seguimiento de los viajes y de las unidades durante el viaje. Además, se incorporó la Tarjeta Virtual Independencia, una funcionalidad que permite generar un código QR para pagar el viaje directamente desde el teléfono celular, evitando llevar y utilizar una tarjeta física.