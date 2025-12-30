Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Folclore: las últimas zambas del año

Esta noche, con acceso libre y desde las 21 en el club Ingenio Lules, se realizará la 29° edición del Festival d la Bomba I’ Lules, con las actuaciones de Grito Mansero (foto), Nico Galleguillo, Los González, Ely Cortalezzi, Las Voces de Ranchillos, Fabio Toledo, Pedro Sisali, Salomé, Dúo Umagu, Lourdes Ramírez, David Argañaraz y el ballet de Ricardo Santillán. También habrá un show del humor con Adolfo Nicolaus, Agapito, Capuchón González, Willy Flores, Turrón Juárez y Cachetón Vizcarra. En El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) se recordará a Gargy Suárez -padre del administrador de la peña- a dos años de su fallecimiento, con el canto de Duendes Copleros, David Robles, Marcia Santa Cruz, Trashumantes, Flavio Véliz y David Cruz. La entrada es un alimento no perecedero que será destinado al templo Mi Faro es Jesús.