Impacto en la F-1: la FIA encarece las denuncias entre equipos y cambia las reglas para 2026

Un cambio que llega en medio de la polémica por los motores Mercedes

La reforma reglamentaria desembarca en pleno clima de tensión, luego de que varios equipos cuestionaran el rendimiento de las nuevas unidades de potencia de Mercedes, que debutarán en 2026. La FIA insiste en que el incremento de tarifas busca transparencia y rigor, aunque reconoce que, aun si los depósitos pueden reembolsarse en caso de fallo favorable, el monto por sí solo funcionará como un filtro natural. La actividad en las fábricas se retomará el 2 de enero y, entre el 26 y el 30 de ese mes, se realizarán los ensayos privados de pretemporada en Barcelona. Será el inicio de una temporada marcada por el cambio reglamentario más drástico en décadas.