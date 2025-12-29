Impacto en la F-1: la FIA encarece las denuncias entre equipos y cambia las reglas para 2026

A partir de 2026, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) aplicará un profundo cambio en el sistema de protestas y revisiones técnicas en la Fórmula 1: los equipos deberán pagar depósitos mucho más altos para poder denunciar irregularidades o solicitar investigaciones. El objetivo oficial es claro: reducir reclamos considerados débiles o estratégicos, agilizar la confirmación de resultados y evitar maniobras que alteren la competencia una vez terminadas las carreras.
La novedad no solo impacta en el bolsillo. Los montos que cada escudería destine a protestas se descontarán del presupuesto anual, que ya está regulado por un tope financiero. Esto significa que las denuncias dejarán de ser un costo externo y pasarán a influir de manera directa en el desarrollo técnico de los autos. Entre los cambios más relevantes aparece el nuevo cargo de 20.000 euros por cada solicitud de revisión, cifra muy superior a la vigente hasta ahora.
La decisión fue impulsada luego de varios episodios ocurridos durante 2025, cuando Red Bull, entonces bajo la conducción de Christian Horner, presentó reclamos formales contra George Russell por presuntas infracciones en Miami y Canadá. Ambas protestas fueron rechazadas y generaron malestar generalizado en el paddock por la demora en la validación de los resultados. En ese contexto, la Comisión de Fórmula 1, encabezada por Stefano Domenicali y Nicolas Tombazis, resolvió endurecer el marco regulatorio.
El propio Russell avaló el cambio y fue tajante al señalar que el sistema anterior quedaba chico frente al poder económico de las escuderías. “Un depósito de 2.000 euros no es nada para equipos que manejan millones. Si la cifra fuera de seis dígitos, lo pensarían dos veces”, afirmó el piloto británico, uno de los principales impulsores de la medida dentro de la grilla.
Un cambio que llega en medio de la polémica por los motores Mercedes
La reforma reglamentaria desembarca en pleno clima de tensión, luego de que varios equipos cuestionaran el rendimiento de las nuevas unidades de potencia de Mercedes, que debutarán en 2026. La FIA insiste en que el incremento de tarifas busca transparencia y rigor, aunque reconoce que, aun si los depósitos pueden reembolsarse en caso de fallo favorable, el monto por sí solo funcionará como un filtro natural. La actividad en las fábricas se retomará el 2 de enero y, entre el 26 y el 30 de ese mes, se realizarán los ensayos privados de pretemporada en Barcelona. Será el inicio de una temporada marcada por el cambio reglamentario más drástico en décadas.