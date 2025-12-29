Secciones
LA GACETA
Política

Sin reglamentación, la prohibición de bolsas plásticas en la capital no podrá aplicarse desde enero

El concejal Gustavo Cobos señaló demoras del Ejecutivo municipal y alertó por el impacto en los comerciantes y consumidores. Pidió una implementación gradual para evitar que la norma quede sin efecto.

Hace 2 Hs

A días de la fecha prevista para la prohibición de la entrega de bolsas plásticas en los comercios de San Miguel de Tucumán, desde el Concejo Deliberante advirtieron que la medida no podrá aplicarse de manera efectiva.

Así lo aseguró a LA GACETA el edil Gustavo Cobos, quien remarcó que la ordenanza vigente aún no fue reglamentada y que, en consecuencia, “en los hechos se seguirán entregando bolsas”.

La normativa establece que a partir del 1 de enero de 2026 los comercios no podrán entregar bolsas plásticas convencionales. Sin embargo, Cobos explicó que, pese a haber sido sancionada hace un año y medio, la ordenanza carece de los instrumentos necesarios para su implementación real. 

“Estamos a tres días de que comience a regir una ordenanza y todavía no tenemos reglamentación. Esto trae aparejados varios inconvenientes y va a redundar en que no veamos la desaparición de las bolsas plásticas”, sostuvo.

El edil recordó que la norma preveía dos aspectos clave que no se cumplieron: la reglamentación y una campaña de concientización que debía iniciarse desde junio del año pasado. 

ARCHIVO ARCHIVO

“Lamentablemente, no hubo una difusión seria ni sostenida. Hoy recién estamos volviendo a debatir este tema que involucra a toda una cadena: consumidores, comercios y fabricantes”, señaló.

En ese sentido, Cobos fue contundente: “Al no estar reglamentada la ordenanza, el jueves se van a seguir entregando bolsas plásticas”. Según explicó, comerciantes y fabricantes manifestaron su preocupación ante la falta de definiciones claras, especialmente quienes ya cuentan con stock adquirido. 

“No se puede castigar al comerciante que compró bolsas y ahora no sabe qué hacer con ellas, ni generar conflictos con los clientes”, afirmó.

El concejal también advirtió sobre los mayores costos de las alternativas, como las bolsas de papel o biodegradables, y la imposibilidad de realizar controles masivos. “Para que esto se cumpla habría que controlar todos los comercios, algo que es materialmente imposible”, dijo.

Finalmente, insistió en que la reglamentación será clave para evitar que la ordenanza “termine siendo letra muerta”, como ocurrió con otras normas similares. “Esto debe hacerse de manera progresiva, con plazos de convivencia para agotar los stocks actuales, identificando claramente qué bolsas están permitidas y acompañando a todos los sectores. Perdimos un año y medio valioso y ahora hay que trabajar fuerte para que la medida se implemente en serio”, concluyó.

Temas Gustavo Cobos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Degollaron a una mujer durante una pelea
1

Degollaron a una mujer durante una pelea

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella
2

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir
3

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA
4

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores
5

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores

Ana María de Cruz Prats, la mujer que dejó huella en la educación y la salud
6

Ana María de Cruz Prats, la mujer que dejó huella en la educación y la salud

Más Noticias
Escándalo financiero: la Justicia allanó el Banco Central y a seis ex directores por el caso Piccirillo

Escándalo financiero: la Justicia allanó el Banco Central y a seis ex directores por el caso Piccirillo

La gestión de Jaldo acumula al menos siete vetos a leyes de la Cámara

La gestión de Jaldo acumula al menos siete vetos a leyes de la Cámara

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

Degollaron a una mujer durante una pelea

Degollaron a una mujer durante una pelea

Se incrementó en Tucumán la concurrencia a los Juzgados de Paz

Se incrementó en Tucumán la concurrencia a los Juzgados de Paz

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores

Milei se prepara para un febrero de reformas estructurales

Milei se prepara para un febrero de reformas estructurales

Milei les aumentará los sueldos a ministros y secretarios nacionales

Milei les aumentará los sueldos a ministros y secretarios nacionales

Comentarios