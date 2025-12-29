Una declaración de Donald Trump reavivó las tensiones con Venezuela y abrió interrogantes sobre un posible ataque

De confirmarse la versión de Trump, se trataría del primer ataque terrestre conocido contra una instalación en Venezuela desde el inicio de la actual campaña de presión militar impulsada por Washington. Estados Unidos acusa a Maduro de liderar una organización narcoterrorista conocida como el Cartel de los Soles, en un país que, si bien no es un gran productor de drogas, ocupa un rol clave como ruta de tránsito, especialmente de cocaína proveniente de Colombia.