Secciones
LA GACETA
LG PlayLA GACETA Central

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Carolina Servetto y José Názaro están a cargo de las noticias locales y nacionales. De 11 a 14, por Canal 11 de CCC, por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán" y las distintas plataformas de nuestro diario.

Hace 1 Hs

Los periodistas Carolina Servetto y José Názaro estarán al frente de las noticias locales, nacionales e internacionales en LA GACETA Central, de "LG Play". De 11 a 14, de lunes a viernes, podrás ver el programa por canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán", en nuestra web y en las cuentas oficiales de Facebook y de YouTube de LA GACETA.

Los móviles de exteriores estarán a cargo de Matías Auad, quien mostrará lo que sucede en la calle durante la programación de LA GACETA Play.

Si tenés alguna pregunta, recomendación o denuncia podés escribirnos en nuestras redes sociales o enviar un mensaje al WhatsApp: 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas YouTubeWhatsAppJosé NazaroMatías AuadCarolina ServettoCanal 7 de Flow
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Lo más popular
Degollaron a una mujer durante una pelea
1

Degollaron a una mujer durante una pelea

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella
2

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores
3

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores

Ana María de Cruz Prats, la mujer que dejó huella en la educación y la salud
4

Ana María de Cruz Prats, la mujer que dejó huella en la educación y la salud

Milei les aumentará los sueldos a ministros y secretarios nacionales
5

Milei les aumentará los sueldos a ministros y secretarios nacionales

Claves del nuevo esquema nacional de subsidios para la luz y el gas
6

Claves del nuevo esquema nacional de subsidios para la luz y el gas

Más Noticias
La gestión de Jaldo acumula al menos siete vetos a leyes de la Cámara

La gestión de Jaldo acumula al menos siete vetos a leyes de la Cámara

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

Claves del nuevo esquema nacional de subsidios para la luz y el gas

Claves del nuevo esquema nacional de subsidios para la luz y el gas

Degollaron a una mujer durante una pelea

Degollaron a una mujer durante una pelea

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores

Milei les aumentará los sueldos a ministros y secretarios nacionales

Milei les aumentará los sueldos a ministros y secretarios nacionales

Comentarios