Lautaro Martínez marcó el gol del triunfo ante Atalanta y devolvió a Inter a la cima de la Serie A

Lautaro Martínez volvió a aparecer en el momento justo y le dio a Inter una victoria clave en Bérgamo. El delantero argentino marcó el único gol del partido ante Atalanta y permitió que el equipo milanés recuperara la punta de la Serie A, además de consolidarse como el máximo goleador del campeonato italiano.
El tanto llegó a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando el partido se mantenía cerrado y con pocas ventajas. Un error del defensor Berat Djimsiti fue capitalizado por Pío Espósito, que ingresó desde el banco y asistió a Lautaro. “Toro” definió con frialdad y rompió el cero en el Gewiss Stadium.
Con ese gol, Inter de Milán se impuso 1-0 como visitante y alcanzó los 36 puntos, suficientes para volver a lo más alto de la tabla, con una mínima ventaja sobre Milan. En la otra vereda, Atalanta quedó con 22 unidades y se mantiene lejos de los puestos de clasificación a copas europeas.
El presente del atacante surgido en Racing es contundente. Acumula cinco goles en los últimos cuatro partidos y llegó a nueve en lo que va del torneo, cifra que lo ubica como líder de la tabla de anotadores de la Serie A, por encima del estadounidense Christian Pulisic.
Más allá del impacto en la tabla, el gol volvió a confirmar la influencia de Lautaro en un equipo que apunta alto. En un cierre de año exigente y con la pelea por el Scudetto al rojo vivo, Inter encontró en su capitán la respuesta necesaria para mandar en Italia.