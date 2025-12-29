La Justicia argentina recupera confianza

Este fortalecimiento ocurre en un momento de especial sensibilidad social, donde la credibilidad de las instituciones es el único antídoto contra la anarquía y el descontento. Es imperativo que la sociedad crea en el Poder Judicial para garantizar la paz social. Los datos demuestran que quienes efectivamente han utilizado el servicio de Justicia están dispuestos a volver a hacerlo, un voto de confianza directo de los usuarios. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto con las Facultades de Derecho, lideran este ranking de confianza. No obstante, si bien la percepción de honestidad e imparcialidad viene mejorando, todavía se mantiene en niveles críticos por debajo del 20%. El informe es claro al señalar que no se buscan reformas abstractas o cambios de nombres, sino transformaciones tangibles. La sociedad exige con urgencia una menor interferencia de los poderes políticos y económicos (40%), menores demoras en los juicios (39%) y una mejor capacitación de los magistrados (38%). Estas son las deudas pendientes que el sistema debe saldar para que el acudir a la Justicia deje de ser un acto forzado por la necesidad y se convierta en una elección basada en la seguridad jurídica.