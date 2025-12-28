Rosenkrantz defendió la imparcialidad judicial y negó tener una agenda sobre causas de corrupción

En el documento difundido, Rosenkrantz afirmó que su desempeño como juez no responde a agendas políticas ni a intereses asociados a expedientes determinados. En ese sentido, negó de manera explícita que tenga una orientación particular respecto de causas por corrupción y sostuvo que esa interpretación no refleja su concepción del ejercicio de la función judicial, en respuesta a lo señalado en una nota periodística, consignó el diario "Ámbito".