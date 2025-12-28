La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

Con el paso de los años, el vínculo entre Nicolas y su madre comenzó a mostrar señales de acercamiento. “Hablamos a menudo. Como vive en Noruega, viene a visitarme una vez al año a La Madrague, solo o con su familia, su esposa y mis nietas”, contó Bardot en 2018. Aun así, la relación continuó siendo delicada y marcada por ciertos cuidados. “Le prometí a Nicolas que nunca hablaría de él en mis entrevistas”, afirmó en diálogo con Paris Match en junio de 2024, en referencia a su decisión de preservar la intimidad de su hijo.