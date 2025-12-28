Dos turistas fueron arrastrados por la corriente del río Paraná en Corrientes

Sebastián Vargas de 35 años y Facundo Herrera 23, oriundos de Comodoro Rivadavia, desaparecieron ayer alrededor de las 19 en el sector conocido como “La Florida” o “ex zoológico”, en la costa del río Paraná, en la ciudad correntina de Ituzaingó. Según testigos, los turistas junto a un grupo de amigos, ingresaron al agua a pesar de los riesgos que se advierten en esa zona, porque no está habilitada para el baño. Pocos minutos después, los hombres fueron arrastrados por la corriente.
Desde entonces, se inició un intenso operativo de búsqueda a cargo de efectivos de la Prefectura Naval Argentina, con apoyo de la Policía de Corrientes. Hasta hoy fue el rastrillaje ya que los buzos tácticos hallaron los cuerpos sin vida en el mismo lugar donde habían desaparecido, según informa diario El Libertador.
Se trata de un lugar que cuenta con señalizaciones que advierten sobre la prohibición de ingresar al agua. Además es un sector de muchos pozos y una corriente impredecible, asegura desde el medio de comunicación de la zona.