Secciones
LA GACETA
Seguridad

Dos turistas fueron arrastrados por la corriente del río Paraná en Corrientes

Encontraron sin vida a los jóvenes chubutenses que ingresaron a las aguas del río a pesar de las señalizaciones de prohibición de la zona.

ITUZAINGÓ. Los dos hombres fueron arrastrados por la corriente, en una zona considerada peligrosa para nadar. ITUZAINGÓ. Los dos hombres fueron arrastrados por la corriente, en una zona considerada peligrosa para nadar. IMAGEN ILUSTRATIVA / FOTO TOMADA DE ELLIBERTADOR.COM.AR
Hace 1 Hs

Sebastián Vargas de 35 años y Facundo Herrera 23, oriundos de Comodoro Rivadavia, desaparecieron ayer alrededor de las 19 en el sector conocido como “La Florida” o “ex zoológico”, en la costa del río Paraná, en la ciudad correntina de Ituzaingó. Según testigos, los turistas junto a un grupo de amigos, ingresaron al agua a pesar de los riesgos que se advierten en esa zona, porque no está habilitada para el baño. Pocos minutos después, los hombres fueron arrastrados por la corriente.

Desde entonces, se inició un intenso operativo de búsqueda a cargo de efectivos de la Prefectura Naval Argentina, con apoyo de la Policía de Corrientes. Hasta hoy fue el rastrillaje ya que los buzos tácticos hallaron los cuerpos sin vida en el mismo lugar donde habían desaparecido, según informa diario El Libertador.

Ituzaingó, provincia de Corriente. Foto tomada de El Litoral. Ituzaingó, provincia de Corriente. Foto tomada de El Litoral.

Se trata de un lugar que cuenta con señalizaciones que advierten sobre la prohibición de ingresar al agua. Además es un sector de muchos pozos y una corriente impredecible, asegura desde el medio de comunicación de la zona. 

Temas ChubutCorrientesRío ParanáComodoro Rivadavia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las cámaras siguieron a un sospechoso con droga y terminó aprehendido en Banda del Río Salí

Las cámaras siguieron a un sospechoso con droga y terminó aprehendido en Banda del Río Salí

Lo más popular
Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales
1

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Se actualiza el salario del personal doméstico
2

Se actualiza el salario del personal doméstico

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves
3

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves

Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres
4

Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado
5

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

Los quiebres del peronismo en la sanción del Presupuesto 2026
6

Los quiebres del peronismo en la sanción del Presupuesto 2026

Más Noticias
Hay dos detenidos por el crimen de un joven en Concepción

Hay dos detenidos por el crimen de un joven en Concepción

Investigan la muerte de una mujer en Villa 9 de Julio

Investigan la muerte de una mujer en Villa 9 de Julio

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves

Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves

Se actualiza el salario del personal doméstico

Se actualiza el salario del personal doméstico

Comentarios