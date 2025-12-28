Dos turistas fueron arrastrados por la corriente del río Paraná en Corrientes

Sebastián Vargas de 35 años y Facundo Herrera 23, oriundos de Comodoro Rivadavia, desaparecieron ayer alrededor de las 19 en el sector conocido como “La Florida” o “ex zoológico”, en la costa del río Paraná, en la ciudad correntina de Ituzaingó. Según testigos, los turistas junto a un grupo de amigos, ingresaron al agua a pesar de los riesgos que se advierten en esa zona, porque no está habilitada para el baño. Pocos minutos después, los hombres fueron arrastrados por la corriente.