La jubilación no comienza a los 65 años: empieza cuando se la planifica

Lo que nadie nos explica antes de la jubilación. Una de las primeras sorpresas es descubrir que el haber jubilatorio no reemplaza el ingreso que se tenía en actividad. La brecha entre el último sueldo y la jubilación suele ser significativa, y no siempre se comprende por qué ocurre ni cómo podría haberse reducido con planificación previa. Tampoco suele explicarse que no todos los años trabajados están correctamente registrados. Años faltantes, aportes mal cargados, períodos como monotributista impagos, trabajos no registrados o encuadres incorrectos en distintos regímenes son situaciones muy frecuentes que recién se detectan cuando el reloj ya corre en contra.