Planes de ahorro: hay que saber pedir

En lo comercial hay algo parecido. Es posible que una empresa financiera tenga un método de redondeo de cuentas que perjudique a sus clientes. Para cada uno puede no valer la pena quejarse pero en el total ser un monto significativo. Por ejemplo, casi nadie haría un juicio por 300 pesos al año, pero si los clientes fueran diez mil se trataría de tres millones de pesos anuales. Ante la gran asimetría y tentación de free-riding (si gana uno ganan todos porque no podrían funcionar dos sistemas de redondeo) están autorizados a actuar el defensor del pueblo y las asociaciones de defensa del consumidor. Pero no tienen legitimidad para cualquier relación de consumo. Que muchas personas tengan el mismo problema no hace a un bien colectivo ni a un interés difuso. Si a uno solo le dieran la razón el cambio en la relación contractual se aplicaría sólo a él; habría sólo muchos intereses particulares esencialmente idénticos y si quisieran ahorrar costos de transacción lo mejor podría ser conformar un consorcio para litigar.