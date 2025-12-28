Lo mejor de 2025, parte 4

“Hay quienes consideran que esta ola reaccionaria comenzó con la primera presidencia de Trump o, más precisamente, con el Brexit. En líneas generales las olas duran décadas, con lo que tenemos que prepararnos para varias décadas de olas reaccionarias. El economista (Nikolai) Kondratieff hablaba de los ciclos largos en la economía y él calculaba que estos duraban entre 40 y 60 años. Ahora, ¿estamos frente a un ciclo que comenzó hace una década, o un poquito más, y nos quedan por delante cuatro décadas más? ¿O esta ola comenzó con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, o con el experimento primero en Chile, que sería el primer ejemplo libertario económico en un país en 1973? Si así fuera, probablemente estemos en el final del ciclo. Y como todo final, siempre llega al máximo, así como los fuegos artificiales brillan mucho más antes de extinguirse. Personas como Trump, Milei o Bolsonaro tal vez sean el paroxismo ultraconservador y después de ellos las sociedades tomen conciencia de que es un camino u otro”.