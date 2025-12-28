Lo mejor de 2025, parte 2

Una frivolidad estratégica
Por María Moreno
“El modernismo tuvo un periodismo ‘comprometido’ por decir así, aunque con todos los manierismos de la época como podía ser el de Martí describiendo el puente de Brooklyn o el asesinato de los italianos y otro considerado frívolo y ornamental como el de Ramón Gómez Carrillo que podía escribir sobre maquillaje. Sylvia Molloy demostró cómo esos opuestos no eran tales. Yo me considero una cronista frívola aunque, como dijo el cordobés Luis Ignacio García, esa frivolidad sea estratégica”.
La Intimidad
Por Santiago Kovadloff
La peste ha desfigurado, con su acoso inclemente y planetario, infinidad de aspectos de nuestra vida que parecían llamados a perdurar. Entre ellos, la relación íntima de cada cual con su cuerpo. Por eso y profundamente, en tiempos de pandemia como estos se alteran no solo nuestras relaciones sociales sino también el trato íntimo con nuestro propio cuerpo. Asediado por la peste, acechado por el contagio, el cuerpo pierde las habituales características que lo convertían en algo familiar. Al verse usurpado, en la percepción y en los hechos, por el riesgo, el temor y la desconfianza, se vuelve impersonal, incierto, amenazante. Y aun siniestro, en aquel sentido que Sigmund Freud atribuye al término al concebirlo como angustiante conjunción entre lo reconocible y lo extraño. El posesivo usual -mi- ya no se aplica con naturalidad al cuerpo. Él ha ganado, por obra del miedo, otra realidad que la que le atribuíamos al llamarlo nuestro. Ahora es poco menos que tierra de nadie.
Las máquinas de desprestigio
Por Carmen Aristegui
“Es un modelo que reditúa a líderes políticos contrarios a las funciones básicas de la democracia, donde el periodismo crítico es un factor importante. La táctica busca socavar los pilares fundamentales de la relación con la audiencia. Hay que matar la confianza, la credibilidad de los medios, para que el mensaje no llegue o, si llega, que no sea creíble. Hay que atacar a los jueces, a los críticos, a los periodistas, a todo contrapeso. Al final de la historia tendríamos que creer que la propia sociedad tiene la altura y el criterio de decir qué tipo de circunstancias son las que vivimos”.
Alberdi en las sombras
Por Fernando Ruiz
No hay un lugar en el cual los argentinos puedan conocer su vida y obra. Su tumba está en la Casa de Gobierno, que tiene un acceso limitado, y apenas hay una plaquita que recuerda su fecha de nacimiento y muerte. Si no hay ningún acto en el Salón Blanco se habilita la visita a la tumba en algunos horarios del día y una guía voluntariosa cuenta brevemente su historia. Y eso depende bastante del capricho de quienes están en la entrada de la Casa de Gobierno. Las veces que estuve en ese pasillo nunca había nadie frente a la tumba. De hecho, hasta algún ministro de la provincia no sabía que efectivamente sus restos estaban allí. Su casa natal es ahora una pizzería en la que hay una placa detrás de un helecho que lo recuerda, y existe un bonito monumento a Alberdi, realizado por Lola Mora en la plaza Alberdi, a 15 cuadras del centro, que está bastante deteriorado. En el recorrido de un turista por San Miguel de Tucumán no va a tener un lugar donde le expliquen la vida y la obra de uno de nuestros más grandes próceres. Alberdi no está en el circuito.
“Las organizaciones políticas valen menos y los líderes más”
Por Andrés Malamud
“En este momento los partidos están en baja en todo el mundo; se ha diluido su función representativa. Mantienen su utilidad como instrumento de gobierno pero ya no son necesarios para ganar una elección, como probó Javier Milei. Ya no son necesarias las alianzas entre partidos políticos sino la buena relación personal entre dirigentes clave. La boleta única de papel lo promueve porque diluye todavía más la entidad de los partidos y resalta la figura de los dirigentes. Esto implica que se necesitan más cafés, asados, más contacto entre las personas que gobiernan. Hoy las organizaciones políticas valen menos y los líderes valen más”.
“Somos producto de lo que fuimos”
Por Felipe Pigna
“En época de desmemoria y de borrar la historia, creo que es muy importante. Hay un gran historiador que se llama Fernand Braudel que dice que la historia sirve para conocer el pasado, mejorar el presente y planificar el futuro -o debería servir, no hay ninguna garantía-. Pero la idea de que si la historia tiene alguna utilidad práctica debería ser esa, que conozcamos lo que pasó y que eso nos sirva para aplicarlo al presente y para proyectar el futuro en el sentido de no repetir errores y de seguir haciendo lo que se hizo bien. Lo vinculo mucho con el psicoanálisis. Cuando vas al terapeuta de lo primero que hablas es de tu infancia, tu historia, qué huella dejó esa historia en tu presente, en tu psiquis, cuánto influyó ese pasado, esa etapa anterior de tu vida a lo que está pasando hoy, porque claramente somos lo que fuimos, somos producto de lo que fuimos”.