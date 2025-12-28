Lo mejor de 2025, parte 2

No hay un lugar en el cual los argentinos puedan conocer su vida y obra. Su tumba está en la Casa de Gobierno, que tiene un acceso limitado, y apenas hay una plaquita que recuerda su fecha de nacimiento y muerte. Si no hay ningún acto en el Salón Blanco se habilita la visita a la tumba en algunos horarios del día y una guía voluntariosa cuenta brevemente su historia. Y eso depende bastante del capricho de quienes están en la entrada de la Casa de Gobierno. Las veces que estuve en ese pasillo nunca había nadie frente a la tumba. De hecho, hasta algún ministro de la provincia no sabía que efectivamente sus restos estaban allí. Su casa natal es ahora una pizzería en la que hay una placa detrás de un helecho que lo recuerda, y existe un bonito monumento a Alberdi, realizado por Lola Mora en la plaza Alberdi, a 15 cuadras del centro, que está bastante deteriorado. En el recorrido de un turista por San Miguel de Tucumán no va a tener un lugar donde le expliquen la vida y la obra de uno de nuestros más grandes próceres. Alberdi no está en el circuito.