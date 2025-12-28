Un 2025 acelerado

Encabezamos la selección de tapa con un fragmento de una de las entrevistas que hicimos a Mario Vargas Llosa, fallecido el 13 de abril pasado. Ocho días después moría el papa Francisco. Para recordarlo, elegimos un tramo de una entrevista a Javier Cercas, autor de un libro único en el que escribe su sorprendente viaje con Bergoglio a Mongolia, complementado con las palabras de Francesca Ambrogetti – en página 3-, su primera biógrafa.
Guillermo Francella ganó su lugar por su múltiple composición de la argentinidad -y no solo de ella- en el comentadísimo Homo argentum.
Beatriz Sarlo murió a fines de 2024 pero No entender, su libro póstumo, fue un gran legado que leímos este año.
Martín Caparrós fue el protagonista del primer número de enero de este suplemento a propósito de Antes que nada, su imperdible libro de memorias.
Natalio Botana, uno de los visitantes más destacados que tuvo Tucumán en los últimos meses, nos orientó con su agudo recorrido histórico y la lucidez con que enfoca el presente.
Los mejores libros de 2025
El resto del número compila las intervenciones de muchos de los más destacados intelectuales tucumanos, del resto del país y también extranjeros. Algunos son autores de libros que resaltaron en la oferta bibliográfica de los últimos meses: La merma (M. Moreno); Veinticuatro variaciones para una sola voz (S. Kovadloff); Borges y la matemática (G. Martínez); El periodismo y la fábrica de derechos en América latina (F. Ruiz); El secreto de Marcial (J. Fernández Díaz, Premio Nadal); Topos (H. Alconada Mon); La muerte ajena (C. Piñeiro); Victoria (P. Sánchez Garnica, Premio Planeta Internacional); Un millón de cuartos propios (T. Tenenbaum, Premio Paidós); La llorería (M. Sivak); Una serie de relatos desafortunados (F. Casas); Clase media: Mito, realidad o nostalgia (G. Oliveto); Conspiración en Londres (F. Pigna); Lecturas feministas (G. Borrelli Azara); La cruzada (F. Canale); Fontevecchia vs. Milei (J. Fontevecchia); Diez historias de vida, sufrimiento y amor (J.D. Nasio). La nómina es, en sí misma, una excelente guía de lecturas nutrida por distintas temáticas, géneros y estilos: Crónica, poesía, ensayo, novela, investigación, cuento, sociología, historia, biografía, análisis político, psicoanálisis.
Esa diversidad nutrió a LA GACETA Literaria a lo largo de este año que termina. En ese cruce de lecturas, ideas y miradas buscamos alentar la reflexión y el ejercicio dialéctico que nos ayuda a comprender y comprendernos.
