Un 2025 acelerado

El resto del número compila las intervenciones de muchos de los más destacados intelectuales tucumanos, del resto del país y también extranjeros. Algunos son autores de libros que resaltaron en la oferta bibliográfica de los últimos meses: La merma (M. Moreno); Veinticuatro variaciones para una sola voz (S. Kovadloff); Borges y la matemática (G. Martínez); El periodismo y la fábrica de derechos en América latina (F. Ruiz); El secreto de Marcial (J. Fernández Díaz, Premio Nadal); Topos (H. Alconada Mon); La muerte ajena (C. Piñeiro); Victoria (P. Sánchez Garnica, Premio Planeta Internacional); Un millón de cuartos propios (T. Tenenbaum, Premio Paidós); La llorería (M. Sivak); Una serie de relatos desafortunados (F. Casas); Clase media: Mito, realidad o nostalgia (G. Oliveto); Conspiración en Londres (F. Pigna); Lecturas feministas (G. Borrelli Azara); La cruzada (F. Canale); Fontevecchia vs. Milei (J. Fontevecchia); Diez historias de vida, sufrimiento y amor (J.D. Nasio). La nómina es, en sí misma, una excelente guía de lecturas nutrida por distintas temáticas, géneros y estilos: Crónica, poesía, ensayo, novela, investigación, cuento, sociología, historia, biografía, análisis político, psicoanálisis.