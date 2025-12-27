El juego gratis de Steam que podrás descargar solo por unos días más

La distribuidora digital de videojuegos más grande del mundo, Steam, continúa conquistando a su público con propuestas gratuitas. La publicación de este tipo de ofertas resulta en un win-win: la plataforma se asegura la continuidad de sus jugadores y estos, en contrapartida, pueden aprovechar juegos gratis, probarlos y seguir explorando en el mundo gamer para conocer qué tipo de proyectos prefieren.
En esta oportunidad, el juego gratuito y ya disponible para descargar es "Caveman World: Mountains of Unga Boonga". Aunque Steam lo lanzó para que cualquiera pudiera conseguirlo sin costo alguno, es importante tener en cuenta que la disponibilidad es por tiempo limitado. Es decir que quienes no lo bajen hasta la fecha que estipuló la plataforma, perderán la oportunidad de acceder a él.
¿Cómo descargar un juego gratuito de Steam?
Ingresar a Steam es sencillo. Podrás descargar la aplicación en tu computadora o celular. Sin embargo, solo podrás descargar los juegos desde computadoras. Luego de instalarlo, deberás crearte una cuenta con tu correo electrónico y algunos datos personales. Por último, deberás ingresar el nombre del juego en el buscador de la plataforma y listo, podrás descargarlo gratis.
Pero "Caveman World" estará disponible solo por unos días más. Quienes ingresen hasta el martes 30 de diciembre a las 12 del mediodía, se quedarán con este premio que regaló Steam a sus usuarios. Una vez añadido a la cuenta, el videojuego quedará disponible de forma permanente por lo que, si no planeás jugarlo próximamente, pero te interesa probarlo en el futuro, también es recomendable guardarlo.
“Caveman World: Mountains of Unga Boonga” combina una ambientación colorida y una temática prehistórica llena de humor. El jugador es un cavernícola que debe avanzar por un camino de obstáculos y plataformas flotantes. El objetivo es explorar las montañas que guardan secretos, pero también esconden enemigos peligrosos que desafiarán al jugador.
Es un juego de acción ligera y exploración que prioriza la diversión por sobre la complejidad. Por eso también es apto para niños. Sus mecánicas sencillas lo convierten en una propuesta adecuada tanto para jugadores ocasionales como para quienes buscan algo diferente entre lanzamientos más ambiciosos.