Infraestructura en conectividad

Dos importantes inversiones en conectividad generan expectativas en distintos sectores relacionados con el turismo y con la logística en Tucumán. La modernización del aeropuerto internacional Benjamín Matienzo, que demandará más de 50 millones de dólares, y la remodelación de la Terminal de Ómnibus, con un piso de 7 millones de dólares para mejoras, permitirán un salto sustancial en cuanto a infraestructura en esta materia.
El primer proyecto fue desarrollado por Aeropuertos Argentina (AA), con la participación del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), y licitación nacional mediante se adjudicó a la UTE local conformada por Gama SA y Pose SA. La obra ya está en marcha, y se encuentra en la “etapa 0”. El plazo de ejecución es de 26 meses.
La segunda iniciativa, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transporte de la Provincia, tuvo un avance clave esta semana, con la firma del decreto que autoriza los pliegos para la concesión de la estación situada en avenida Brígido Terán 250. Hay margen hasta el 10 de marzo para la presentación de propuestas por parte de los oferentes. El objetivo es que la firma del contrato se celebre en la primera parte del año, a fin de que los trabajos se inicien en lo inmediato, con un plazo de hasta cuatro años para la concreción de las mejoras.
En ambos casos, la idea es que los servicios se sostengan mientras, en simultáneo, se desarrollan las inversiones. Y si bien podrían surgir “incomodidades” para los usuarios, se apunta a que no haya suspensiones ni cancelaciones.
En cuanto al Benjamín Matienzo, la inversión se financiará con recursos del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos, un fondo alimentado por el 15% de los ingresos del concesionario. El proyecto implica la intervención de toda la estación aérea, con lo que se llevará la terminal internacional de los 8.500 m² actuales a 9.780 m², detalla la planificación oficial. Así, se va a duplicar e inclusive triplicar la capacidad que dispone el aeropuerto. Se sumarán dos mangas nuevas (pasando de una a tres), con cuatro puertas nacionales y dos internacionales. Habrá además tres carruseles nacionales (hoy son dos) y tres internacionales (hoy es uno). También se prevé un nuevo hall para partidas y un espacio central en doble altura. Habrá 14 mostradores de check-in y puestos de self check-in.
Respecto a la Terminal de Ómnibus, la concesión original -vigente desde los 90- deja de estar operativa el 27 de abril de 2026, tras un diferimiento dispuesto en octubre pasado. El pliego para la licitación nacional prevé una inversión mínima de 7 millones por parte de la próxima adjudicataria en hasta cuatro años, y una concesión por dos décadas. Se anunció la modernización de los accesos, de los andenes y de los interiores de la estación.
Las mejoras en ambas estaciones resultan trascendentales no sólo para el turismo, sino para distintos sectores de la economía local. Por ello, será importante que se lleven a cabo en tiempo y forma, y que una vez habilitadas eleven la vara para los distintos actores involucrados, para posicionar a Tucumán como epicentro del NOA.