Infraestructura en conectividad

En cuanto al Benjamín Matienzo, la inversión se financiará con recursos del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos, un fondo alimentado por el 15% de los ingresos del concesionario. El proyecto implica la intervención de toda la estación aérea, con lo que se llevará la terminal internacional de los 8.500 m² actuales a 9.780 m², detalla la planificación oficial. Así, se va a duplicar e inclusive triplicar la capacidad que dispone el aeropuerto. Se sumarán dos mangas nuevas (pasando de una a tres), con cuatro puertas nacionales y dos internacionales. Habrá además tres carruseles nacionales (hoy son dos) y tres internacionales (hoy es uno). También se prevé un nuevo hall para partidas y un espacio central en doble altura. Habrá 14 mostradores de check-in y puestos de self check-in.