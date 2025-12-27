Fuerte avance de la digitalización: bancos, obligados al rediseño del modelo de negocio

La industria financiera argentina se encamina hacia un 2026 marcado por fuerzas que ya no permiten postergar la transformación. La digitalización avanza a ritmos desparejos, la presión regulatoria se intensifica y los clientes adoptan con rapidez servicios fintech para optimizar su negocio. Los datos del Readiness Report 2025 resultan especialmente relevantes: el 87% de los líderes globales anticipa que la IA transformará los roles en los próximos 12 meses, pero menos de un tercio considera que su fuerza laboral está preparada para ese cambio. Esa brecha -entre expectativa y capacidad- se amplifica en mercados como el argentino, donde la necesidad de modernizar infraestructura convive con limitaciones presupuestarias y altos niveles de complejidad operativa.