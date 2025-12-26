Un hombre acuchilló a tres mujeres en el subte de París y fue detenido tras una intensa búsqueda

Sobre el atacante, las autoridades detallaron que se trata de un hombre delgado, de origen africano, que vestía un abrigo de color caqui. Además, indicaron que padece problemas de salud mental y descartaron, en principio, que el hecho tenga vínculos con el terrorismo. La Fiscalía de París precisó que el sospechoso nació en el año 2000 y que ya era conocido por la policía por antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad.