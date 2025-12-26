Secciones
Un hombre acuchilló a tres mujeres en el subte de París y fue detenido tras una intensa búsqueda

El ataque ocurrió en pleno centro de la capital francesa y se extendió durante media hora. Las víctimas fueron hospitalizadas con heridas leves y se encuentran fuera de peligro.

Hace 3 Hs

Momentos de pánico se vivieron este viernes en el subte de París, donde un hombre atacó con un cuchillo a tres mujeres en distintas estaciones de la línea 3, una de las más transitadas de la capital francesa. El agresor fue detenido horas más tarde tras un amplio operativo policial.

El violento episodio comenzó alrededor de las 16.15 y se prolongó hasta aproximadamente las 16.45 (hora local). Según informaron las autoridades, el atacante cometió el primer ataque en la estación République, luego se desplazó por la red subterránea y volvió a agredir en Arts et Métiers y finalmente en Opéra, generando escenas de pánico entre los pasajeros.

Las tres víctimas fueron trasladadas de urgencia a un hospital. De acuerdo con los primeros partes médicos, sufrieron heridas superficiales y se encuentran fuera de peligro, aunque atravesaron un fuerte estado de shock emocional, según consignaron medios locales.

La reconstrucción policial indicó que el agresor atacó a una de las mujeres por la espalda y a otra en una pierna. Tras los hechos, logró huir y realizó una combinación con la línea 8 del subte con la intención de perderse entre la multitud.

La Policía de París desplegó un operativo inmediato y, gracias al análisis de las cámaras de seguridad y a la geolocalización de su teléfono celular, logró identificarlo y detenerlo horas más tarde en su domicilio de Sarcelles, al norte de la capital francesa.

La Fiscalía informó que la investigación quedó a cargo de los servicios de seguridad regional del transporte (SRT) y que el caso fue caratulado como “tentativa de homicidio voluntario y violencia voluntaria con arma”.

Sobre el atacante, las autoridades detallaron que se trata de un hombre delgado, de origen africano, que vestía un abrigo de color caqui. Además, indicaron que padece problemas de salud mental y descartaron, en principio, que el hecho tenga vínculos con el terrorismo. La Fiscalía de París precisó que el sospechoso nació en el año 2000 y que ya era conocido por la policía por antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad.

El ataque provocó un importante despliegue de seguridad en el centro de París. La empresa operadora del metro, la RATP, informó inicialmente que la línea 3 funcionaba con “perturbaciones” debido a un “incidente”, aunque el servicio fue normalizándose de manera progresiva con el correr de las horas.

